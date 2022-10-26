Война на истощение ресурсов порождает новую волну беженцев из Украины

Российская артиллерия все меньше бьет по позициям ВСУ, заменив целеуказание на гражданскую инфраструктуру: тепло- и электростанции, мосты, дороги и жилые многоэтажные дома.

Так было в Мариуполе, такая же методика с февраля применяется в Харькове, теперь этот стиль атак русской армии распространился на всю глубину украинской территории.

Еще никогда украинские силы ПВО не работали так напряженно, если не брать первые дни февральского вторжения. Разрушение тепловых станций, магистральных газопроводов и прочей инфраструктуры порождает новую волну переселенцев и беженцев.

На юге и востоке Украины остались самые стойкие

Разрушенный дом в Запорожье. Фото: ДМИТРИЙ СМОЛЬЕНКО

Большая часть переселенцев ожидается из Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Город Орехов – один из первых в списке. Этот населенный пункт расположен за шесть километров от линии фронта и практически уничтожается российскими оккупантами. Невзирая на тяжкую обстановку, там все еще много местных жителей.

Но квартал за кварталом российская артиллерия планомерно уничтожает Орехов. 12 октября в городе прогремело более трех сотен взрывов от артиллерийских снарядов и ракет, это не считая перехваченных украинскими силами ПВО. Старейший элеватор Украины в Орехове работал до последнего, но теперь неизвестно, доживет ли он до следующей посевной.