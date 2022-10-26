С приходом нового командующего группировкой российских сил в Украине Сергея Суровикина армия РФ избрала тактику на обезвоживание инфраструктуры Украины.
Война на истощение ресурсов порождает новую волну беженцев из Украины
Российская артиллерия все меньше бьет по позициям ВСУ, заменив целеуказание на гражданскую инфраструктуру: тепло- и электростанции, мосты, дороги и жилые многоэтажные дома.
Так было в Мариуполе, такая же методика с февраля применяется в Харькове, теперь этот стиль атак русской армии распространился на всю глубину украинской территории.
Еще никогда украинские силы ПВО не работали так напряженно, если не брать первые дни февральского вторжения. Разрушение тепловых станций, магистральных газопроводов и прочей инфраструктуры порождает новую волну переселенцев и беженцев.
На юге и востоке Украины остались самые стойкие
Большая часть переселенцев ожидается из Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Город Орехов – один из первых в списке. Этот населенный пункт расположен за шесть километров от линии фронта и практически уничтожается российскими оккупантами. Невзирая на тяжкую обстановку, там все еще много местных жителей.
Но квартал за кварталом российская артиллерия планомерно уничтожает Орехов. 12 октября в городе прогремело более трех сотен взрывов от артиллерийских снарядов и ракет, это не считая перехваченных украинскими силами ПВО. Старейший элеватор Украины в Орехове работал до последнего, но теперь неизвестно, доживет ли он до следующей посевной.
Вот что пишет в своих соцсетях местная жительница Светлана Мандрыч от 12 октября: «Мы пережили этот день. До обеда по городу было около двухсот прилетов, к вечеру насчитали уже 324. Девять раненых местных жителей. Это цена за русский мир. Прошу вас, дорогие мои ореховцы, не выходите на улицу, сидите в укрытиях. Гуманитарный штаб временно не работает, городской совет не принимает никаких заявлений. Впереди ночь, снова слышно взрывы. Мы держимся вместе. Все будет – Украина».
Ожидать большого потока людей с оккупированной территории не стоит, уверен глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк. Эти люди, скорее всего, через Крым и Россию поедут в Европу, пересекая границу с ЕС в странах Балтии.
«Оккупанты все делают для того, чтобы людей не выпускать. Летом через город Васильевка в Запорожской области на свободную землю выезжало до полутора тысяч человек в день. Сейчас этот поток искусственно ограничивают и с оккупированной территории выпускают не более трехсот человек в день», – сообщает Олег Буряк.
В данный момент в Васильевке скопилась огромная очередь ожидающих выехать на контролируемую украинским правительством территорию. В среднем в этой очереди пребывают около пяти тысяч гражданских автомобилей.
В Запорожье городская власть делает все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. Коммунальные службы не покладая рук ведут ремонты пострадавших домовладений: ремонт крыш, замену окон, восстановление теплоснабжения и электроинфраструктуры. Но удары по городу наносятся каждый день, и очевидно, что город встретит зиму с большими проблемами.
Областной центр получал тепло от атомной станции, но все шесть энергоблоков Запорожской АЭС сейчас остановлены. Металлургические гиганты Запорожсталь и Днепроспецсталь, а также другие заводы, которые обогревали многие районы города, законсервированы.
Волонтер Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко помогает людям на освобожденных территориях Харьковской области. В этой местности большого переселения ожидать не стоит, так как жители многоэтажек уже практически выехали, осталось только население частного сектора. Владельца домов начали запасать к зиме дрова и уголь. Но сам Харьков, очевидно, еще больше опустеет, так как температура по ночам приближается к нулю, а поврежденные тепловые электростанции из-за обстрелов работают не на полную мощность.
«Я не уверен, что местные власти успеют отремонтировать инфраструктуру до зимы. Уже сейчас температура опускается ночью до минусовых показателей, а обстрелы не прекращаются», - говорит Юрий Москаленко.
Мэр Львова Андрей Садовой в своем обращении к украинцам заявил: «Агрессор раскрыл свои планы: теперь мы точно знаем, что он будет бить по ТЭЦ, подстанциям, всем объектам критической инфраструктуры, потому что оккупанты получают удовлетворение, создавая беду. Зимой нам придется целыми днями или неделями быть без света, тепла, воды», – предупредил мэр.
В том же обращении Садовой призывает жителей города заготовлять дрова, закупать бензиновые генераторы, готовить тепловые пункты в подвалах своих многоквартирных домов, поскольку в городе наступает тяжелый кризис.
Европа готовится к неизбежному
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину свои дома были вынуждены покинуть более 13 миллионов украинцев. В данный момент отдаленные от фронта регионы страны пытаются изыскать ресурсы для приема и расселения беженцев. Хмельницкая область, например, смогла принять всего сто тысяч переселенцев, постарается принять еще 75 тысяч, но это предел, сообщил Владимир Юрьев, заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации.
Очевидно, что Украина сама не справится с такой мощной волной переселенцев. Польша уже заявляет о готовности принять военных беженцев из Украины. Официальные источники Варшавы сообщают о возможном миллионе переселенцев. Но председатель Мазовецкого регионального отделения Польского Красного Креста Михал Николайчике сообщил, что с 24 февраля Красный Крест оказал помощь 800 тысячам украинцев, но сейчас готов помочь одному миллиону и семистам тысячам новых беженцев из Украины.
Уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Рим Алабали-Радован призвала готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины. В начале сентября в Германию прибывало около полутора сотен украинских беженцев в день, но эта цифра может вырасти в разы. Поэтому министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер проводит встречи с представителями коммунальных объединений, чтобы обсудить возможности для лучшего распределения беженцев в стране.
Реальность далека от идеала. История внутренней переселенки из Харькова
Беженка из Харькова Марья Уманская в первые дни марта с двумя сыновьями переехала в Закарпатье. От этого опыта харьковчанка не в восторге. Поскольку переселенцев в этом регионе ожидает либо крайне запущенное жилье за баснословные деньги, либо проживание в спортзалах, церквях, дешевых хостелах или приютах, где условия комфорта не дотягивают даже до минимальных. Многие переселенцы так до сих пор и живут, говорит Марья.
«В марте я начала искать дом под Мукачево, в окрестных селах, чтобы мы всей семьей могли там разместиться. И типичный вариант такой: дом, построенный восемьдесят лет назад, с печным отоплением, туалет на улице, и за это хотят 45–50 тысяч гривен. Квартира в многоэтажном доме в Мукачево – как минимум тридцать тысяч (837 евро). Моя подруга из Харькова снимала небольшой офис в Мукачево, где жила вместе с сыном и мылась в общем офисном туалете, плюс убирала там по ночам, чтобы как-то снизить стоимость аренды», – возмущена харьковчанка.
Сдача жилья переселенцам превратилась в неплохой бизнес для местных жителей, которые уезжают за границу, получают там статус беженца, а свое жилье сдают переселенцам с востока Украины. В результате такие дельцы получают двойную прибыль – выплаты для беженцев от Евросоюза и арендную плату от реальных беженцев из регионов, где идет война.
Летом Уманская переехала во Львов, где арендует двухкомнатную квартиру за 700 евро и очень рада, что удалось найти такое жилье почти в центре города. Кроме того, во Львове лучше относятся к переселенцам, говорит Марья. В селах подо Львовом реально найти квартиру за 7 тысяч гривен, а местные жители проявляют инициативу сами, чтобы как-то помочь попавшим в беду украинцам с востока и юга страны. Кроме того, в этой части Украины больше вариантов трудоустройства. У Марьи Уманской дети не ходят в местную школу, а учатся онлайн в Харьковской школе. И такое явление здесь массовое, говорит харьковчанка, которая боится, что ее дети столкнутся с буллингом со стороны местных детей и учителей. Кроме того, закарпатский вариант украинского языка порой очень сложно понять переселенцам из Харькова, привыкшим к чистому литературному варианту языка.
После войны Уманская хотела бы возвратиться в Харьков лишь при условии, если ее жилье останется пригодным для жизни. «Я не знаю, устоит ли моя квартира, потому что в начале сентября мне под окна прилетела ракета, теперь трещина в стене, балкон висит на соплях, выбиты окна, повреждена газовая труба. Если моя недвижимость выживет, то я вернусь, если нет – то не уверена», – говорит Марья Уманская. В данный момент харьковчанка довольна своим положением. Работу нашла, жилье сняла. Но если ситуация в Украине будет ухудшаться, она планирует двигаться в Европу.
Комментарий
У Западной Украины еще есть ресурс принять переселенцев
Городской голова города Монастыриська Тернопольской области Андрей Старух говорит, что громада его городка активно помогает переселенцам и при любых обстоятельствах так будет продолжаться и в дальнейшем. Но ресурсы города ограничены. «У нас в громаде проживает 450 внутренних перемещенных лиц. Естественно, что мы еще можем принять какое-то количество, человек пятьдесят, может быть. Дома мы найдем, с жильем поможем, но необходимо понимать, что у нас очень бедная громада, наши люди живут с огородов. С работой у нас напряженка. Большая часть местных из-за этого уехали за границу на заработки. Даже мои заместители увольнялись и отправлялись работать в Польшу, а доход у них здесь был больше, чем у уборщицы», – констатирует Андрей Старух.