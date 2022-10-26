Рестарт коалиционных переговоров в Кохтла-Ярве

В своем обращении лидер фракции социал-демократов Эдуард Одинец заявил, что три политические силы объединяет стремление создать в Кохтла-Ярве работающий, надежный и устойчивый правящий союз, учитывающий интересы жителей: «Для этого мы должны вместе сесть за стол переговоров и договориться о принципах и целях управления городом на ближайшие три года».

Одинец добавил, что предложение о коалиционных переговорах было сделано с целью заключить соглашение между теми сторонами, которые не затронул коррупционный скандал, нанесший ущерб репутации Кохтла-Ярве. «Нам необходимо как можно скорее создать уравновешенное управление в городе и найти решение вопросам, как помочь нашим жителям и учреждениям справиться с текущим энергетическим кризисом. Поэтому официальные коалиционные переговоры нужно начать как можно скорее, чтобы не оставлять город в кризисной ситуации без руководства», –пояснил Одинец.