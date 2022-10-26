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Тарту: где найти убежища в кризисной ситуации?

Йенс Раавик
, журналист
Тарту: где найти убежища в кризисной ситуации?
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Школа Александра Пушкина в Тарту до сих пор является крупнейшим общественным убежищем в городе, вмещающим тысячу человек.
Школа Александра Пушкина в Тарту до сих пор является крупнейшим общественным убежищем в городе, вмещающим тысячу человек. Фото: Kristjan Teedema

Недавно Спасательный департамент разослал жителям листки с информацией о том, чем запастись перед бурей, как вести себя в кризисной ситуации и где укрыться. Большинство выбранных убежищ в Тарту уже отмечены, и работа там будет завершена в ближайшее время.

Спасательный департамент выбрал в Тарту в качестве убежищ семнадцать зданий, а летом начал отмечать здания, подходящие для укрытия. К настоящему времени отмечены четырнадцать зданий, находящихся во владении Тартуской городской управы.

Государственная и городская собственность

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