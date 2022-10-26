Тарту: где найти убежища в кризисной ситуации?

Школа Александра Пушкина в Тарту до сих пор является крупнейшим общественным убежищем в городе, вмещающим тысячу человек.

Недавно Спасательный департамент разослал жителям листки с информацией о том, чем запастись перед бурей, как вести себя в кризисной ситуации и где укрыться. Большинство выбранных убежищ в Тарту уже отмечены, и работа там будет завершена в ближайшее время.