Недавно Спасательный департамент разослал жителям листки с информацией о том, чем запастись перед бурей, как вести себя в кризисной ситуации и где укрыться. Большинство выбранных убежищ в Тарту уже отмечены, и работа там будет завершена в ближайшее время.
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Тарту: где найти убежища в кризисной ситуации?
Тарту: где найти убежища в кризисной ситуации?
Спасательный департамент выбрал в Тарту в качестве убежищ семнадцать зданий, а летом начал отмечать здания, подходящие для укрытия. К настоящему времени отмечены четырнадцать зданий, находящихся во владении Тартуской городской управы.
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