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Предприниматели обеспокоены неравномерным качеством образования

Почему из гимназий не пропал узкий курс математики?
PM Haridusportaal
Предприниматели обеспокоены неравномерным качеством образования
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Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс.
Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс. Фото: Tairo Lutter

Торговая палата еще раз обратилась к Министерству образования и науки с просьбой обратить внимание на серьезные недостатки в сфере образования, в том числе на неравномерное качество образования в разных частях Эстонии и отсутствие интереса к профессии учителя.

Комментируя обращение, генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс отмечает, что опасения предпринимателей по поводу эстонской системы образования сохранялись на протяжении десятилетий, но теперь наступил критический момент, и впредь нельзя откладывать решения на далекое будущее.

Государство не рвется реагировать

«Существует определенная традиция: ежегодно мы обращаемся к лицам, принимающим решения, как с проблемами, так и с решениями по темам в сфере образования. Однако частью традиции является и то, что обычно обращения игнорируются, а если проблема и признается, то все равно нет четких решений. В то же время у нас стареет преподавательский состав, страдает качество образования, значительно снизился интерес к естественным наукам и профессии учителя», – сказал Пальтс.

Палата обращает внимание на неравномерное качество начального и среднего образования в разных частях Эстонии. Что касается начальной школы, ранее палата установила, что школьная сеть нуждается в консолидации. В связи с этим они хотят знать, что было предпринято для того, чтобы муниципалитеты смогли приступить к работе над сплочением. 

Сеть гимназий должна быть организована

Что касается среднего образования, то за 12 лет количество гимназий сократилось с 224 до 158 школ. Однако, по данным палаты, количество школ по-прежнему слишком велико, и поставленная государством цель по созданию менее ста гимназий к 2025 году будет труднодостижима. В связи с этим палата хотела бы узнать, какие шаги предпринимаются для организации сети гимназий, планируется ли установить конкретный минимум учащихся для каждой гимназии, и как планируется достичь поставленной на 2025 год цели.

По словам Пальтса, предприниматели долгое время акцентировали внимание на проблеме разграничения математики на широкий и узкий курсы, что значительно снижает возможности дальнейшего образования выпускников средней школы. «Неудивительно, что инженерия и другие технические дисциплины не пользуются особой популярностью. Если молодежь совершенно не мотивирована к изучению, так сказать, традиционной математики, то понятно и то, что популярность этих предметов не может расти. Вот почему мы хотим, чтобы у государства был четкий план поощрения роста инженеров и ответ на вопрос, почему узкий курс математики остался в гимназиях, хотя он, как известно, имеет очень сильное ограничивающее влияние на выпускников, на выбор их карьеры и дальнейшее обучение в университете.

Палата считает, что следует поощрять сотрудничество между гимназиями и профессиональными учебными заведениями, чтобы обеспечить разностороннее и качественное образование учащихся в условиях нехватки учителей. Ученики профтехучилищ могли бы посещать в гимназии как занятия по общим, так и по дополнительным предметам, а гимназисты – посещать профтехучилище для изучения предметов по выбору. Поэтому требуется разъяснение причин, по которым не удалось развить сотрудничество между государственными гимназиями и государственными профессиональными учебными заведениями, кроме нескольких исключений.

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