Предприниматели обеспокоены неравномерным качеством образования

По словам Пальтса, предприниматели долгое время акцентировали внимание на проблеме разграничения математики на широкий и узкий курсы, что значительно снижает возможности дальнейшего образования выпускников средней школы. «Неудивительно, что инженерия и другие технические дисциплины не пользуются особой популярностью. Если молодежь совершенно не мотивирована к изучению, так сказать, традиционной математики, то понятно и то, что популярность этих предметов не может расти. Вот почему мы хотим, чтобы у государства был четкий план поощрения роста инженеров и ответ на вопрос, почему узкий курс математики остался в гимназиях, хотя он, как известно, имеет очень сильное ограничивающее влияние на выпускников, на выбор их карьеры и дальнейшее обучение в университете.