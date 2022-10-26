Прокуратура не позволит Каллас влиять на дело Пентус-Розиманнус

​Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) заявила ERR несколько дней назад, что предполагает, что прокуратура не будет возбуждать уголовное дело против бывшего министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия Реформ) в связи с ее назначением в Европейскую счетную палату. Генеральный прокурор Андрес Пармас сказал Postimees, что прокуратура не считает, что на нее оказывается давление.