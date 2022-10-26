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Прокуратура не позволит Каллас влиять на дело Пентус-Розиманнус

Лоора-Элизабет Ломп
Прокуратура не позволит Каллас влиять на дело Пентус-Розиманнус
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Главный прокурор Андрес Пармас.
Главный прокурор Андрес Пармас. Фото: Remo Tõnismäe

​Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) заявила ERR несколько дней назад, что предполагает, что прокуратура не будет возбуждать уголовное дело против бывшего министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия Реформ) в связи с ее назначением в Европейскую счетную палату. Генеральный прокурор Андрес Пармас сказал Postimees, что прокуратура не считает, что на нее оказывается давление.

«Прокуратура уже однажды отказала в возбуждении этого самого дела, и я ожидаю, что она будет придерживаться своей позиции», – ответила Каллас на вопрос, останется ли Пентус-Розиманнус кандидатом от правительства в Счетную палату, если прокуратура начнет расследование.

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