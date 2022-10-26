Полиция депортировала двух бразильских проституток

Во вторник чиновник Пыхьяской префектуры начал прозводство против двух гражданок Бразилии, женщин 1996 и 1995 годов рождения, которые оказывали в Таллинне сексуальные услуги за деньги.

По данным Пыхьяской префектуры, безвизовый срок пребывания женщин был прекращен досрочно. Им приказали покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на два года.