Полиция приняла решение депортировать двух бразильянок, зарабатывавших на хлеб проституцией.
Полиция депортировала двух бразильских проституток
Полиция депортировала двух бразильских проституток
Во вторник чиновник Пыхьяской префектуры начал прозводство против двух гражданок Бразилии, женщин 1996 и 1995 годов рождения, которые оказывали в Таллинне сексуальные услуги за деньги.
По данным Пыхьяской префектуры, безвизовый срок пребывания женщин был прекращен досрочно. Им приказали покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на два года.
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