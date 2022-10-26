Всесезонные шины с каждым годом становятся все популярнее, но с 1 декабря этого года для эстонских дорог можно использовать шины, только подходящие для особенностей климата северных стран. Как проверить и убедиться, что на вашей машине правильные шины.
С декабря в Эстонии запрещено использовать шины, предназначенные для дорог Центральной Европы
Исполнительный директор Eesti Rehviliit Каур Куурме объяснил, что в настоящее время можно ездить круглый год на шинах с маркировкой M+S, что означает грязь и снег. Однако на практике эта маркировка используется на различных шинах с внедорожными свойствами, таких как шины для внедорожников США и всесезонные шины, предназначенные для погодных условий Центральной Европы. К сожалению, состав резины таких шин рассчитан на погодные условия, когда температура не опускается ниже 0 градусов.
«Всесезонная шина, предназначенная для северных стран, имеет более мягкую резину, а также подходит для езды при минусовых температурах, при этом свойства резины шины остаются хорошими. Следовательно, во избежание путаницы и повышения безопасности движения введена маркировка в виде снежинки с тремя горными вершинами, чтобы у потребителей было более четкое понимание того, что шины с такой маркировкой предназначены для северного климата», – объяснил Куурме. Он добавил, что тормозной путь всесезонной шины, предназначенной для северных условий, зимой может быть на 20 метров короче, чем у среднеевропейской шины.
Как понять, соответствуют ли существующие шины требованиям?
Руководитель отдела послепродажного обслуживания Elke Роланд Сагар говорит, что на основе внешнего осмотра можно выяснить, соответствуют ли шины требованиям или нет. «Чтобы оценить пригодность шин, необходимо сначала посмотреть на глубину рисунка шины, которая должна быть не менее пяти миллиметров. Чем больше глубина протектора шины, тем короче тормозной путь и наоборот», – говорит Сагар.
«Помимо глубины рисунка шины необходимо также выявить наличие механических повреждений и, в случае шипованных шин, состояние шипов. Возраст шин также дает информацию о их состоянии – даже для автомобилей с небольшим пробегом следует заменить шины старше 6 лет, поскольку, к сожалению, свойства шин со временем ухудшаются», – отметил Сагар. Исполнительный директор Eesti Rehviliit уточняет, что резина шипованных шин с годами становится жестче, и в какой-то момент сцепление с дорогой становится очень плохим, даже если шины еще имеют протектор.
Всесезонная или шипованная шина – что лучше для Эстонии?
По словам руководителя отдела по послепродажному обслуживанию Elke, примерно 45% клиентов Elke предпочитают шипованные шины, а 55% — всесезонные. Выбор шин во многом зависит от того, где эксплуатируется автомобиль. «Для городской езды мы рекомендуем выбирать всесезонную шину, которая тише и экологичнее. В сельской местности, где зимой много заснеженных дорог и голого льда, лучшим выбором будет шипованная резина, – сказал Сагар. – Тем, кто еще не задумался о смене резины, стоит записываться на прием заранее, ведь по статистике, многие дорожно-транспортные происшествия происходят сразу после первых заморозков, когда у многих на колесах еще летняя резина, но первые холодные ночи и незнакомые дорожные условия затрудняют вождение».
Использование зимних шин обязательно с 1 декабря по 1 марта.