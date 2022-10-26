С декабря в Эстонии запрещено использовать шины, предназначенные для дорог Центральной Европы

Исполнительный директор Eesti Rehviliit Каур Куурме объяснил, что в настоящее время можно ездить круглый год на шинах с маркировкой M+S, что означает грязь и снег. Однако на практике эта маркировка используется на различных шинах с внедорожными свойствами, таких как шины для внедорожников США и всесезонные шины, предназначенные для погодных условий Центральной Европы. К сожалению, состав резины таких шин рассчитан на погодные условия, когда температура не опускается ниже 0 градусов.

«Всесезонная шина, предназначенная для северных стран, имеет более мягкую резину, а также подходит для езды при минусовых температурах, при этом свойства резины шины остаются хорошими. Следовательно, во избежание путаницы и повышения безопасности движения введена маркировка в виде снежинки с тремя горными вершинами, чтобы у потребителей было более четкое понимание того, что шины с такой маркировкой предназначены для северного климата», – объяснил Куурме. Он добавил, что тормозной путь всесезонной ​​шины, предназначенной для северных условий, зимой может быть на 20 метров короче, чем у среднеевропейской ​​шины.

Как понять, соответствуют ли существующие шины требованиям?