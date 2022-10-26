В Эстонии появятся сирены экстренного оповещения

В настоящее время в Эстонии нет единой сети аварийных сирен, Спасательный департамент начал ее развивать.

Система оповещения будет установлена в 22 населенных пунктах: Таллинне и его ближайших окрестностях, в Тарту, Нарве, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду (в том числе и Мууга), Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йыгева, Пыльва, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу, Пайде.

«Изначально мы думали, что на первом этапе проекта мы сможем установить сирены в 16 населенных пунктах, но в результате анализа выяснилось, что на самом деле нам нужно меньше сирен для покрытия этих городов, поэтому мы смогли добавить в список ещё 6 населенных пунктов. На самом деле, это тоже не окончательный список, мы обязательно расширим систему оповещения на все крупные населенные пункты в будущем», –сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви Сууркиви.

Первые устройства планируется установить в конце 2022 года, к июлю 2023 года будут установлены сирены в 22 населенных пунктах.

Сирены будут передавать звуковой сигнал для информирования об опасной ситуации. Например, в случае военной угрозы, крупных авариях, чрезвычайных ситуациях (радиационная авария, авария с опасными химическими веществами). За технологическую части сети отвечает Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT).

Сирены лучше размещать на высоких конструкциях, таких как вышки связи, дымоходы и т. д. Параллельно с закупкой оборудования сейчас ведутся переговоры с собственниками мест, на зданиях или сооружениях которых департамент хочет установить сирены.

Сеть сирен – это одна из частей всей системы оповещения. Для оперативного оповещения об угрозе государство будет использовать и другие каналы и инструменты, например, средства массовой информации, веб-сайты и социальные сети ведомств, SMS, громкоговорители и личное оповещение на дому.ю