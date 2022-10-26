SEB: сбережения клиентов уменьшились, однако с более высокими расходами они еще только столкнутся

Уменьшение вкладов обусловлено не только тем, что выросла стоимость жизни: также повлиял рост расходов самих потребителей. По статистике SEB, в 2022 году на путешествия было потрачено ровно столько же, сколько и до пандемии коронавируса, а на питание вне дома этим летом было потрачено даже на треть больше, чем, например, в 2019 году. Подорожание жизни и стремление сохранить тот же уровень жизни, уже начали влиять на сбережения семей, однако осень и зима еще больше увеличат расходы.

Несмотря на экономическую ситуацию дух предприятий силен

Недавно SEB провел опрос среди финансовых директоров крупных компаний, который показал, что общее настроение и чувство уверенности напоминает те, что были в 2016-м и 2017 годах. Несмотря на более низкий уровень уверенности в финансовой стабильности, 39 процентов финансовых руководителей (крупных эстонских предприятий), оценивают условия для ведения бизнеса как хорошие или очень хорошие. 56 процентов респондентов ответили, что текущее финансовое положение своей компании считают хорошим или очень хорошим. Иное мнение было у 12 процентов опрошенных, а шесть процентов опрошенные предприятий год назад оценили финансовое состояние своей компании как плохое. SEB поддерживает тех, кто хочет инвестировать в текущих экономических условиях, или нуждается в поддержке, чтобы пережить трудные времена.

Прибыль SEB увеличилась