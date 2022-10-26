Опираясь на финансовые результаты SEB сообщил, что хотя за последние несколько лет сбережения частных клиентов и выросли, в третьем квартале этого года депозитный портфель частных лиц сократился на 0,7 процентов.
SEB: сбережения клиентов уменьшились, однако с более высокими расходами они еще только столкнутся
Уменьшение вкладов обусловлено не только тем, что выросла стоимость жизни: также повлиял рост расходов самих потребителей. По статистике SEB, в 2022 году на путешествия было потрачено ровно столько же, сколько и до пандемии коронавируса, а на питание вне дома этим летом было потрачено даже на треть больше, чем, например, в 2019 году. Подорожание жизни и стремление сохранить тот же уровень жизни, уже начали влиять на сбережения семей, однако осень и зима еще больше увеличат расходы.
Несмотря на экономическую ситуацию дух предприятий силен
Недавно SEB провел опрос среди финансовых директоров крупных компаний, который показал, что общее настроение и чувство уверенности напоминает те, что были в 2016-м и 2017 годах. Несмотря на более низкий уровень уверенности в финансовой стабильности, 39 процентов финансовых руководителей (крупных эстонских предприятий), оценивают условия для ведения бизнеса как хорошие или очень хорошие. 56 процентов респондентов ответили, что текущее финансовое положение своей компании считают хорошим или очень хорошим. Иное мнение было у 12 процентов опрошенных, а шесть процентов опрошенные предприятий год назад оценили финансовое состояние своей компании как плохое. SEB поддерживает тех, кто хочет инвестировать в текущих экономических условиях, или нуждается в поддержке, чтобы пережить трудные времена.
Прибыль SEB увеличилась
Доходы эстонского филиала SEB за девять месяцев выросли на 7,3 процента по сравнению с прошлым годом, а расходы – на 8 процентов. Кредитный и лизинговый портфель SEB увеличился на 7,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам председатель правления SEB Аллана Парика, прибыль SEB за девять месяцев выросла на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост был обусловлен благодаря качественному кредитному портфелю и активности клиентов.
Эстонский филиал SEB завершил девять месяцев 2022 года с прибылью в размере 80,8 млн евро, в прошлом году прибыль SEB в Эстонии за тот же период составила 75,6 млн евро. За девять месяцев операционная прибыль составила 140,6 млн евро (131 млн евро за тот же период 2021 года), а операционные расходы – 48,1 млн евро (44,5 млн евро за тот же период 2021 года). Банк сократил отчисления на покрытие убытков по кредитам за девять месяцев 2022 года на 0,7 млн евро (за тот же период 2021 года отчисления на покрытие убытков по кредитам были сокращены на 0,5 млн евро). Подоходный налог был рассчитан за девять месяцев этого года в размере 10,8 млн евро (9,7 млн евро за девять месяцев 2021 года).