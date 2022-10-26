На прошлой неделе эстонский разработчик беспилотных автомобилей Auve Tech представил беспилотный автомобиль нового поколения, который будут тестировать в условиях дождя и сильного снега. Таких новостей из области технологий сегодня много. Готово ли человечество к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь? Какие правовые, этические и технические проблемы ставит перед нами использование роботов и применение ИИ? Об этом и о многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня с присяжным адвокатом Эльвирой Тульвик и предпринимателем в области IT Антоном Кексом.
Сегодня «На кухне»: искусственный интеллект. Помощник человека или спящая опасность?
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Смотрите в студии Postimees сегодня в 16 часов!
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