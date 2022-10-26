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Сегодня «На кухне»: искусственный интеллект. Помощник человека или спящая опасность?

Анастасия Тидо
, журналист
Сегодня «На кухне»: искусственный интеллект. Помощник человека или спящая опасность?
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Фото: Geralt/Pixabay

На прошлой неделе эстонский разработчик беспилотных автомобилей Auve Tech представил беспилотный автомобиль нового поколения, который будут тестировать в условиях дождя и сильного снега. Таких новостей из области технологий сегодня много. Готово ли человечество к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь? Какие правовые, этические и технические проблемы ставит перед нами использование роботов и применение ИИ? Об этом и о многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня с присяжным адвокатом Эльвирой Тульвик и предпринимателем в области IT Антоном Кексом.

Искусственный интеллект перешел из научной фантастики в реальность. Что происходит с законом, если кто-то новый (что-то новое?) претендует на дееспособность рядом с человеком?

Кто несет ответственность за ИИ, как наказать робота?

Что происходит, когда искусственный интеллект модифицирует ДНК человека? Кто несет ответственность за результат и каким он может быть?

Как быть с авторскими правами, когда искусственный интеллект использует человеческие наработки при создании произведений искусства?

Есть ли опасность, что роботы станут слишком самостоятельными? "Скайнет" - реальная угроза или все-таки фантастика?

Смотрите в студии Postimees сегодня в 16 часов! 

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