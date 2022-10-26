Я не знаю, что еще мы можем сделать. Комиссар НБА Сильвер высказался о тюремном сроке Грайнер

Во вторник Московский областной суд признал законным приговор Грайнер в девять лет колонии за контрабанду гашишного масла и отказался смягчить срок.

«Мы открыто заявляли, что считаем, что Грайнер заслуживает освобождения. Даже с учетом того, что она была осуждена за незначительное преступление, в данный момент любое наказание кажется несоизмеримым. Разумеется, помилование должно быть оказано любому человеку в ее положении, у нас были прямые разговоры с Белым домом, с Государственным департаментом. Вы слышали, как на открытии нового сезона НБА Стефен Карри высказался по поводу ее заключения», - цитирует Сильвера BasketNews.

«Честно говоря, мы делаем все возможное, чтобы продолжать повышать ее авторитет и вести прямые разговоры с правительством США на всех уровнях. Это расстраивает всех, это очень расстраивает ее семью, но я не знаю, что еще мы можем сделать в данный момент», - добавил функционер.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом - экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии со штрафом в один миллион рублей. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении гашишного масла.