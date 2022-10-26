От Сальвадора Дали до Джека Воробья: в Таллинн приедет уникальная выставка восковых фигур

Более 40 реалистичных восковых фигур предстают перед зрителями на выставке восковых фигур, пользующейся большим успехом в Европе. Куратор выставки Армен Арутюнян рассказал, что все фигуры выполнены ведущими европейскими мастерами по восковым фигурам, которые использовали в своей работе исторически достоверные данные и свидетельства, а костюмам персонажей было уделено особое внимание.

Выставка разделена на несколько частей – представлены известные изобретатели, художники и писатели из истории, известные актеры и певцы, а также популярные киногерои.

«Посетители могут увидеть, как, например, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали и Микеланджело выглядели в реальной жизни. Жемчужиной уникальной коллекции восковых фигур является композиция на основе знаменитой картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», а также восковая фигура древнегреческой богини – Афины Паллады», – добавил Арутюнян.

Он добавил, что детей порадуют несколько известных персонажей из детских фильмов и мультфильмов, в том числе капитан Джек Воробей (в исполнении Джонни Деппа) и королева пиратов Элизабет Суонн (в исполнении Киры Найтли) из фильма «Пираты Карибского моря». а также персонажи популярного мультфильма «Ледниковый период».

«Цель выставки восковых фигур – развлекательная и познавательная, поскольку реалистичные восковые фигуры дают посетителям представление о том, как на самом деле выглядели исторические личности в свое время», – рассказал Арутюнян.

Управляющий центром Rocca al Mare Кристьян Маарус добавил, что Rocca al Mare, как одному из крупнейших торговых центров столицы, важно, чтобы, помимо широкого выбора товаров, посетители могли найти в центре занятия по душе. «Поскольку выставка восковых фигур, получившая успех в Европе, является захватывающим открытием как для детей, так и для родителей, бабушек и дедушек, открытие художественной выставки в торговом центре способствует насыщенному впечатлению от повседневной жизни», – сказал Маарус.

Выставка восковых фигур откроется в атриуме второго этажа центра Rocca Al Mare 28 октября в 14:00.