Рецензия ⟩ Воздушные замки возводятся на руинах

«Строитель Сольнес» – одна из последних и, наверно, самая загадочная драма Ибсена. Исследователи ищут и находят в ней автобиографические мотивы, но важнее то, что здесь Ибсен сделал огромный шаг к символизму, сформировал ту матрицу, на которой будут построены многие символистские драмы (чтоб далеко не ходить, возьмем хотя бы «Песню судьбы» и «Розу и крест» Блока) – воплощенный в образе женщины, явившейся откуда-то извне, зов, который уводит мятущегося и рефлектирующего героя в гибельные дали. И еще непременно – слова, произносимые со сцены, и образы (не все, но тот, без которого не было бы драмы, образ, воплотивший в себе зов) не равны самим себе, таинственны и метафоричны. У позднего Ибсена, который открыл дверь в символизм, но остановился у входа, в центре – фигура сводящего счеты со своим прошлым и с самим собой сверхчеловека (в ницшеанском понимании); он шел к цели, убирая все, что стояло на пути, но цель становилась все дальше и все туманнее, и герой-сверхчеловек пытается разобраться в себе и в своем пути. Сольнес задает себе вопрос: кто я, викинг, с открытым забралом бросавший вызов миру и своим противникам, или тролль, коварством погубивший всех, с кем имел дело?