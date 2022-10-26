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Две улицы в Тарту до сих пор названы в честь членов истребительных батальонов

Эйли Арула
, журналист
Две улицы в Тарту до сих пор названы в честь членов истребительных батальонов
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Улица Андруса Йохана в Тарту.
Улица Андруса Йохана в Тарту. Фото: Margus Ansu

Две тихие улочки в Ихасте скоро получат новое название. На прошлом заседании горсобрания историк, член Тартуского горсобрания и фракции «Ээсти 200» Пяртель Пийримяэ обратил внимание на то, что в Тарту до сих пор есть две улицы, названные в честь бойцов истребительного батальона. Обе улицы находятся в Уус-Ихасте, и названы в честь Андруса Йохана и Каареля Лийманда, бывших учеников Тартуской художественной школы «Паллас».

Пииримяэ объяснил, что они были выдающимися художниками, но, к сожалению, выбрали путь добровольного вступления в истребительный батальон НКВД. Лийманд погиб в 1941 году в составе истребительного батальона под Псковом. Йохан был взят в плен во время немецкой оккупации в 1943 и казнен в 1944 году.

«Мы считаем неуместным отдавать дань уважения сотрудничеству с оккупационными силами и, тем более, людям, которые добровольно взялись за оружие в пользу этих сил в городе Тарту», – заявил Пийримяэ на заседании. Он добавил, что в начале 1990-х переименовали улицы, названные в честь чекистов, но, видимо, на свежие названия улиц в Уус-Ихасте внимания не обратили. Возможно, потому что прежде всего эти люди были известны как художники.

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