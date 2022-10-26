Центристы о переходе на эстонский язык обучения: качество образования упадет во всех школах

Центристская партия считает, что:

• Принятие законопроекта обернется ситуацией, когда в эстонские школы начнет приходить очень много русскоязычных детей. У школ нет необходимого ресурса, чтобы их обучать. Это повлечет за собой резкое падение качества образования как среди учеников с родным русским языком, так и среди эстоноязычных детей.

• На сегодняшний день необходимо увеличить объем языкового погружения, а не упразднять систему погружения. Сейчас государство не может обеспечить обучение эстонскому в необходимом объеме.

• На данный момент не хватает 700 учителей, и с каждым годом проблема только усугубляется. В результате образовательной реформы иp-за несоответствия языковым требованиям работы могут лишиться еще 2300 учителей. 3000 педагогов сейчас пенсионного возраста. Как будет обеспечен приток учителей в школы, остается неясным. Сейчас в рамках нынешней системы в год подготавливается 40-50 педагогов.

• В результате дефицита кадров нагрузка на работающих учителей значительно вырастет, что снизит их мотивацию и еще больше затруднит поиск новых педагогов.

• С педагогами, которые не соответствуют языковым требованиям, согласно новому закону, нельзя будет заключать временные трудовые договоры. Это может повлечь за собой ситуацию, когда школы будут вынуждены нанимать все больше людей со средним образованием, что обернется резким падением качества образования.

• Обострится конкуренция между школами с эстонским и русским языком обучения за учителей, чьим родным является эстонский. Это может привести к острой нехватке учителей, и соответственно к падению уровня образования в эстонских школах.

• Каждый житель Эстонии должен владеть эстонским языком, задача государства – организовать качественное обучение языку. Переход возможен только тогда, когда для этого есть все необходимые условия.