Зарплата нового руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства составляет 5500 евро

У Тармака есть степень магистра технических наук Таллиннского технологического университета, а также микростепень магистра инноваций Тартуского университета. Он имеет восьмилетний опыт работы в государственных учреждениях в Департаменте шоссейных дорог и Департаменте транспорта, где занимал различные должности, в том числе руководящие: руководитель отдела управления дорожным движением, руководитель отдела стратегического планирования северного региона, руководитель управления развития инфраструктуры и отдела требований к качеству, руководитель отдела планирования мобильности и инфраструктуры.

Согласно объяснительному письму, руководитель департамента был выбран в ходе конкурса. В состав отборочной комиссии вошли городской канцлер Кайри Вахер, вице-мэр Владимир Свет, городской директор по персоналу Вильве Райк и Ааво Кярмас в качестве внешнего эксперта. Комиссия попросила шестерых кандидатов из числа претендентов сделать домашнее задание – видеопрезентацию, в которой их попросили описать себя как лидера, указать основные проблемы уличного пространства Таллинна и предложить возможные решения. Отборочная комиссия оценила презентации кандидатов и решила провести собеседование с двумя кандидатами.

Срок полномочий нового управляющего начинается 5 декабря. Его базовая зарплата составляет 5500 евро в месяц брутто.

Предыдущий глава департамента, Айн Вальдманн, ушел в отставку 1 октября. Вальдманн возглавлял Департамент коммунального хозяйства с 1997 года, а после реорганизации учреждения в 2019 году продолжил работу в качестве главы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Айн Вальдманн проработал в городской системе 46 лет.