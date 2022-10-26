Рейнсалу на встрече с генсеком НАТО: Украина должна быть членом альянса

По словам Рейнсалу, для Украины сейчас крайне важно, чтобы члены НАТО предоставили ей системы ПВО и ракеты.

В беседе со Столтенбергом Рейнсалу указал, что укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, согласованное на встрече в Мадриде, должно осуществляться как можно быстрее, а присутствие союзников на восточном фланге должно быть увеличено как на суше и на море, так и в воздухе.

«Ради европейской безопасности США увеличили военное присутствие, особенно на восточном фланге НАТО. Альянс должен обеспечить свою безопасность и однозначно показать России, что эскалация военной активности в Украине и давление на страны Запада энергетическим кризисом и ядерными угрозами только укрепят единство союзников и приведут к усилению противодействия агрессору», – заявил министр иностранных дел.

Рейнсалу добавил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО также будет способствовать укреплению безопасности региона Балтийского моря и всего альянса и выразил надежду, что процесс вступления скоро завершится.

Министр иностранных дел также говорил с генеральным секретарем НАТО о дальнейшей поддержке Украины и заявки Украины на вступление в НАТО. «Я подтвердил неизменную поддержку Эстонией решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина станет членом НАТО. Мы не должны забывать, что Украина борется не только за свободу своей страны и народа, но и за безопасность всей Европы и за важные для нас ценности», – сказал Рейнсалу.