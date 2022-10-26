Рыцарское достоинство Сааремаа

В 1741 году на Эзеле был составлен первый матрикул. К этому времени многие датс к о - ш в е д с к и е роды пресеклись. Языком рыцарства был немецкий, аналог английского в Центральной Европе вплоть до начала XX века. «Хотя в Германии остзейцев тут же опознавали по выговору. Это был, если говорить в терминах Льва Гумилева, субэтнос, – уточняет Модебадзе. – И его больше нет. Сначала их начали русифицировать в 1870-е годы при Александре III. Потом в 1918 году они потеряли свои права на землю, хотя и продолжали играть ведущую роль в экономике Эстонской Республики, вспомним заводы Роттерманна и Розена. И наконец, в 1939 году Гитлер сказал, что немцам надо возвращаться. Разумеется, они не хотели никуда ехать. К Пятсу ходила делегация немецкого дворянства – они клялись сражаться вместе с народом Эстонии. Но Пятс сказал, что если до этого дойдет, то народ Эстонии просто исчезнет. Поэтому остзейцы уехали – в немецкой культуре это так и называется – «возвращение» (Umsiedlung). И растворились в Германии».