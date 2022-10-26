Окружной суд Гамбурга оштрафовал на 4000 евро 62-летнего водителя за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля символ «Z», который используют российские оккупанты в войне против Украины.
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В Германии оштрафован на 4000 евро мужчина, который наклеил на автомобиль символ «Z»
В Германии оштрафован на 4000 евро мужчина, который наклеил на автомобиль символ «Z»
Мужчина признался, что после начала войны, в марте он прикрепил к заднему стеклу своего автомобиля белый лист бумаги формата А4 с синей буквой «Z». По словам обвиняемого, прикрепленная «Z» – это всего лишь одна из букв алфавита, которая не является запрещенным символом, и что он имеет право наклеить ее на свой автомобиль.
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