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В Германии оштрафован на 4000 евро мужчина, который наклеил на автомобиль символ «Z»

Deutsche Welle / PM
В Германии оштрафован на 4000 евро мужчина, который наклеил на автомобиль символ «Z»
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Символ «Z». Фото иллюстративное.
Символ «Z». Фото иллюстративное. Фото: STOYAN NENOV/REUTERS/Scanpix

Окружной суд Гамбурга оштрафовал на 4000 евро 62-летнего водителя за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля символ «Z», который используют российские оккупанты в войне против Украины.

Мужчина признался, что после начала войны, в марте он прикрепил к заднему стеклу своего автомобиля белый лист бумаги формата А4 с синей буквой «Z». По словам обвиняемого, прикрепленная «Z» – это всего лишь одна из букв алфавита, которая не является запрещенным символом, и что он имеет право наклеить ее на свой автомобиль.

Суд посчитал, что мужчина хотел выразить поддержку войне России против Украины.

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