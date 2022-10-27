Чт, 27.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ермалавичус: перед своим уходом из Херсона российские войска могут его разрушить

Павел Соболев
, журналист
Ермалавичус: перед своим уходом из Херсона российские войска могут его разрушить
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Херсон может вернуться под украинский контроль в довольно плачевном состоянии
  • Прямолинейному штурму Херсона ВСУ предпочтут более тонкое решение
  • Пригожин был создан Путиным и пока продолжает оставаться его послушным инструментом

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус среди прочего ответил на вопросы, касающиеся планов России по защите своих позиций в Херсоне, а также критики в адрес российских военачальников, которую позволил себе Евгений Пригожин.

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Fox News, что не верит в то, что российские войска будут ввязываться в уличные бои в Херсоне, потому что для них это невыгодно. Резников сказал, что Украина контролирует все переправы через Днепр, используя самые современные западные вооружения, и поэтому для российских войск оставаться в Херсоне – это слишком большой риск, потому что у них не будет возможности сбежать оттуда, как они сбежали из Изюма. Пойдут ли российские войска на такой риск? Следует ли ожидать, что Владимир Путин может приказать удерживать Херсон любой ценой?

- Это зависит от того, какими соображениями решат руководствоваться в Кремле: политическими или военными. Военная логика говорит, что российским войскам оставаться в Херсоне нельзя.

Ну, если все-таки пытаться найти для выбора в пользу защиты Херсона именно военное значение, можно привести в пример защиту украинскими силами Мариуполя. Было понятно, что оборона Мариуполя обречена, но то сопротивление, которое оказали там украинцы, позволяло удерживать в районе Мариуполя огромное количество российских военных, которых Россия, конечно, хотела бы использовать на других фронтах. В зеркальном варианте эта ситуация, наверное, может повториться и в Херсоне, если Россия постарается вынудить Украину к стягиванию огромных сил на штурм Херсона.

Однако если Россия действительно решит защищать Херсон, то, вероятно, этот выбор будет продиктован именно политическими целями. Тут надо помнить, что в ходе этой войны Россия очень часто ставила политические задачи, которые не подкреплялись военными ресурсами. Однако Кремль часто не обращает на это внимание и тоже часто ставит во главу угла именно политический успех, но делает это в ущерб своим военным интересам. Так что никак нельзя исключить возможности, что Путин потребует защищать Херсон.

Украинское командование, однако, в ходе этой войны показало себя очень искусным в стратегическом планировании операций. Я совсем не думаю, что украинцы пойдут прямо в лоб на эту стену, которую Россия собирается выстроить в Херсоне. Наверное, Украина сможет найти и иные решения. Ко всему прочему, украинское командование наверняка лучше сторонних наблюдателей сейчас представляет, какие намерения вынашиваются российской стороной относительно Херсона.

Юг Украины является очень сложной территорией для ведения военных операций, как наступательных, так и оборонительных, просто в силу своих географических особенностей. Поэтому украинские войска продвигаются там довольно медленно. Но они делают это методично, пусть и без таких резких прорывов, которые удавались им в восточной части страны.

В условиях, когда Херсон объявлен Кремлем частью Российской Федерации, политика диктует, что российским силам придется хоть в какой-то форме защищать свои позиции в этом городе. Однако если станет совершенно очевидно, что удержать Херсон для России невозможно, в игру может вступить совсем другая логика. Россия может начать действовать по принципу «если не наш, то и не ваш». Россия может просто разрушить город. Так российские силы поступали очень часто, и в войне с Украиной, и в других своих военных кампаниях. Поэтому я не очень оптимистично настроен насчет того, в каком виде Херсон будет возвращен под контроль украинских сил.

- Советник президента Украины Алексей Арестович на днях предположил, что освобождение Херсона будет сопряжено с одним из тяжелейших сражений за время войны. По словам Арестовича, пока непохоже, чтобы россияне собирались добровольно сдавать Херсон, так как Россия продолжает скапливать там значительное количество своих военных. Можно ли допустить, что главные решения по Херсону, которые примет Россия, об отступлении или о защите города, зависят от того, кто среди близких к Путину лиц получит на него наибольшее влияние?

- Действительно, уже с самого начала войны было очень хорошо заметно, что кремлевский режим дробится на несколько фракций. Эти фракции между собой соперничают, каждая из них хочет влиять на, так сказать, дизайн этой военной кампании. Каждая хочет предложить свою стратегию.

В конечном же счете решения все-таки принимает Путин. Видно, что с определенного момента он стал управлять этой военной кампанией практически вручную. Мы не можем строить точные догадки, какой лагерь из приближенных к нему лиц имеет на него сейчас самое сильное влияние, но можем не сомневаться, что если все-таки Путину придется отдавать приказ об уходе из Херсона, российской пропаганде нужно будет очень сильно постараться, чтобы преподнести внутренней аудитории этот уход таким образом, чтоб это отступление не выглядело позором. Эта необходимость усложняет те расчеты, что делаются в Кремле.

Украинские военные показали, что умеют очень хорошо сражаться в условиях, когда надо предпринимать очень масштабные маневры. Например, пример донбасского фронта в этом смысле очень показателен. Однако очень долгое время ВСУ вели практически только оборонительные операции. А при контрнаступлении в Харьковской области украинские военные или обходили сами города, или заходили в них тогда, когда российские солдаты оттуда уже сбежали.

В Херсоне такого, конечно, не произойдет. Поэтому я думаю, что очень тяжелые бои в Херсоне оябзательно завяжутся, но при этом не сомневаюсь, что украинское командование будет стараться планировать военную деятельность так, чтобы минимизировать потери в личном составе своих сил, чтобы сберечь как можно больше жизней украинских граждан. Украинские военные будут стараться взять под свой контроль городское пространство Херсона таким образом, чтобы это было сопряжено с как можно меньшим количеством жертв с украинской стороны.

- Газета «Вашингтон пост» утверждает, что глава группы наемников «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство России в личной беседе с Владимиром Путиным. Пригожин якобы заявил Путину о плохом командовании и неумелых действиях на фронте. Действительно ли влияние Пригожина на Путина становится решающим? Может ли Пригожин, построив, по сути, личную армию, выйти из под контроля Путина?

- Пригожин по-прежнему не является независимым актором в этой игре. Он всегда был инструментом Путина, он создан Путиным. Создан именно как особый инструмент, предназначенный для получения Россией специфического влияния за рубежом, для специального воздействия на какие-то процессы за пределами России. Это касается и фабрик троллей под Петербургом, и собственно «ЧВК Вагнера».

Вероятно, от так называемой «военной фракции» кремлевского режима до Путина не доносилась та информация о ситуации на войне в Украине, которую озвучил Путину Пригожин. Вполне правдоподобно, что Путин сейчас специально позволил Пригожину высказаться в отношении армии суровым образом, чтобы «военная фракция» поняла, что у Путина есть и другие ресурсы и возможности для решения задач в Украине, если сами военные так и не начнут с ними толком справляться.

Путин просто показывает военным, что у него есть альтернатива этим самым военным, что ему есть кому передать ключевую роль в боевых действиях. В пользу того, что критическое выступление Пригожина было санкционировано Путиным, говорят и настроения в пропагандистских передачах на российских телеканалах, контролируемых Кремлем. Там все чаще высказывается некоторое разочарование уровнем профессионализма российского военного командования, и ясно, что распоряжение держать такой тон было пропагандистам спущено из Кремля.

Конечно, если в будущем военные дела у России пойдут еще хуже, тот же Пригожин может со своей армией стать одним из самостоятельных центров борьбы за власть. То же самое можно сказать и насчет Рамзана Кадырова, у которого тоже есть личная армия. И даже насчет Росгвардии. Но пока Путин еще играет роль своего рода арбитра при возникновении острых противоречий между всеми этими фракциями. Пока все, что они делают, идет на благо самому дикатору, и не нужно думать, что он потерял контроль над этой игрой.

- Во вторник вечером новый глава британского правительства Риши Сунак провел разговор с Владимиром Зеленским. Это был первый официальный звонок Сунака после его вступления в должность. Сунак сказал Зеленскому, что им предстоит написать новую главу в украинско-британских отношениях, но магистральная линия остается той же — полная поддержка перед лицом российской агрессии. Можно не сомневаться, что очередная смена главы британского правительства никак не повлияет на уровень поддержки Украины со стороны Великобритании? Он останется таким же высоким, каким был при Борисе Джонсоне?

- Да, безусловно. Можно сказать даже больше: если бы в Великобритании сейчас были назначены выборы и их выиграли бы лейбористы, политика Лондона в отношении Украины тоже не поменялась бы. Между всеми заметными политическими силами Великобритании существет очень ясный консенсус по поводу восприятия этой войны, по поводу того, что Украине нужно оказывать максимальную поддержку. Так что в этом смысле для Украины действительно ничего не поменялось.

В то же время не может не вызывать определенной тревоги та уже хроническая политическая нестабильность, в которую определенное время назад погрузилась Великобритания. Очень бы хотелось надеяться, что у нового премьер-министра получится стабилизировать положение. Ему нужно разобраться прежде всего с проблемами, которые мешают работе его собственной партии, то есть с проблемами среди консерваторов.

Немного беспокоит и экономическая ситуация в Великобритании. Если совсем недавно уверенно говорилось о планах повысить оборонные расходы до 3 процентов от ВВП к 2030 году, то новый министр финансов уже успел сказать, что решить эту задачу будет очень трудно. Из-за этого у него уже возникли трения с министром обороны. Ясно, что если экономика Великобритании будет не в лучшем состоянии, то выправление ситуации может достигаться и за счет урезания военных трат. Это может не лучшим образом влиять не только на объемы военной помощи Киеву, но и на уровень мощи армии самой Великобритании.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх