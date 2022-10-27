Ермалавичус: перед своим уходом из Херсона российские войска могут его разрушить

- Советник президента Украины Алексей Арестович на днях предположил, что освобождение Херсона будет сопряжено с одним из тяжелейших сражений за время войны. По словам Арестовича, пока непохоже, чтобы россияне собирались добровольно сдавать Херсон, так как Россия продолжает скапливать там значительное количество своих военных. Можно ли допустить, что главные решения по Херсону, которые примет Россия, об отступлении или о защите города, зависят от того, кто среди близких к Путину лиц получит на него наибольшее влияние?

- Действительно, уже с самого начала войны было очень хорошо заметно, что кремлевский режим дробится на несколько фракций. Эти фракции между собой соперничают, каждая из них хочет влиять на, так сказать, дизайн этой военной кампании. Каждая хочет предложить свою стратегию.

В конечном же счете решения все-таки принимает Путин. Видно, что с определенного момента он стал управлять этой военной кампанией практически вручную. Мы не можем строить точные догадки, какой лагерь из приближенных к нему лиц имеет на него сейчас самое сильное влияние, но можем не сомневаться, что если все-таки Путину придется отдавать приказ об уходе из Херсона, российской пропаганде нужно будет очень сильно постараться, чтобы преподнести внутренней аудитории этот уход таким образом, чтоб это отступление не выглядело позором. Эта необходимость усложняет те расчеты, что делаются в Кремле.