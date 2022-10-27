Ермалавичус: перед своим уходом из Херсона российские войска могут его разрушить

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Fox News, что не верит в то, что российские войска будут ввязываться в уличные бои в Херсоне, потому что для них это невыгодно. Резников сказал, что Украина контролирует все переправы через Днепр, используя самые современные западные вооружения, и поэтому для российских войск оставаться в Херсоне – это слишком большой риск, потому что у них не будет возможности сбежать оттуда, как они сбежали из Изюма. Пойдут ли российские войска на такой риск? Следует ли ожидать, что Владимир Путин может приказать удерживать Херсон любой ценой?
- Это зависит от того, какими соображениями решат руководствоваться в Кремле: политическими или военными. Военная логика говорит, что российским войскам оставаться в Херсоне нельзя.
Ну, если все-таки пытаться найти для выбора в пользу защиты Херсона именно военное значение, можно привести в пример защиту украинскими силами Мариуполя. Было понятно, что оборона Мариуполя обречена, но то сопротивление, которое оказали там украинцы, позволяло удерживать в районе Мариуполя огромное количество российских военных, которых Россия, конечно, хотела бы использовать на других фронтах. В зеркальном варианте эта ситуация, наверное, может повториться и в Херсоне, если Россия постарается вынудить Украину к стягиванию огромных сил на штурм Херсона.
Однако если Россия действительно решит защищать Херсон, то, вероятно, этот выбор будет продиктован именно политическими целями. Тут надо помнить, что в ходе этой войны Россия очень часто ставила политические задачи, которые не подкреплялись военными ресурсами. Однако Кремль часто не обращает на это внимание и тоже часто ставит во главу угла именно политический успех, но делает это в ущерб своим военным интересам. Так что никак нельзя исключить возможности, что Путин потребует защищать Херсон.