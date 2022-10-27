Студия Postimees: Евгений Пригожин становится ключевой фигурой в военной кампании РФ в Украине?

- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Fox News, что не верит в то, что российские войска будут ввязываться в уличные бои в Херсоне, потому что для них это невыгодно. Резников сказал, что Украина контролирует все мосты через Днепр, используя самые современные западные вооружения, и поэтому для российских войск оставаться в Херсоне – это слишком большой риск, потому что у них не будет возможности сбежать оттуда, как они сбежали из Изюма. Пойдут ли российские войска на такой риск? Следует ли ожидать, что Владимир Путин может приказать удерживать Херсон любой ценой?

- В то же время советник президента Украины Алексей Арестович предположил, что освобождение Херсона будет сопряжено с одним из тяжелейших сражений за время войны. По словам Арестовича, пока непохоже, чтобы россияне собирались добровольно сдавать Херсон, так как Россия продолжает скапливать там значительное количество своих военных. Можно ли предположить, что главные решения по Херсону, которые примет Россия, об отступлении или о защите города, зависят от того, кто среди близких к Путину лиц получит на него наибольшее влияние?

- Во вторник вечером новый глава британского правительства Риши Сунак провел разговор с Владимиром Зеленским. Это был первый официальный звонок Сунака после его вступления в должность. Сунак сказал Зеленскому, что им предстоит написать новую главу в украинско-британских отношениях, но магистральная линия остается той же — полная поддержка перед лицом российской агрессии. Можно не сомневаться, что очередная смена главы британского правительства никак не повлияет на уровень поддержки Украины со стороны Великобритании? Он останется таким же высоким, каким был при Борисе Джонсоне?