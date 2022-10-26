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Таинственное приглашение от министра, о котором никто не помнит

Андрес Эйнманн
Таинственное приглашение от министра, о котором никто не помнит
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Государственный обвинитель Денис Часовских (на переднем плане боком) спросил Таави Ааса (на заднем плане вместе с адвокатами Андри Рохтла и Паулем Кересом) на заседании, обсуждала ли Центристская партия, что свидетели должны говорить в суде. Аас опроверг подобное обсуждение и подтвердил, что на него никто не пытался повлиять.
Государственный обвинитель Денис Часовских (на переднем плане боком) спросил Таави Ааса (на заднем плане вместе с адвокатами Андри Рохтла и Паулем Кересом) на заседании, обсуждала ли Центристская партия, что свидетели должны говорить в суде. Аас опроверг подобное обсуждение и подтвердил, что на него никто не пытался повлиять. Фото: Madis Veltman

Обращаются ли к министрам Центристской партии в официальных приглашениях «Дорогой друг»? Именно такой вопрос государственный обвинитель Денис Часовских задал бывшему министру экономики Таави Аасу (Центристская партия) на процессе по делу бывшего министра образования Майлис Репс в Харьюском уездном суде во вторник.

Уже несколько слушаний подряд прокурор показывает свидетелям, вызванным защитой, приглашение в ресторан Mon Repos в Кадриорге на празднование начала нового года своей жизни и календарного Нового года, отправленное по электронной почте от имени министра образования Майлис Репс.

Все свидетели, вызванные защитой, назвали мероприятие, состоявшееся 13 января 2020 года в Mon Repos, рабочим собранием Центристской партии и отрицали, что это было празднованием дня рождения Репс. Кроме того, все они в один голос заявили, что не помнят, чтобы получали такое письмо.

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