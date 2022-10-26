Таинственное приглашение от министра, о котором никто не помнит

Уже несколько слушаний подряд прокурор показывает свидетелям, вызванным защитой, приглашение в ресторан Mon Repos в Кадриорге на празднование начала нового года своей жизни и календарного Нового года, отправленное по электронной почте от имени министра образования Майлис Репс.

Все свидетели, вызванные защитой, назвали мероприятие, состоявшееся 13 января 2020 года в Mon Repos, рабочим собранием Центристской партии и отрицали, что это было празднованием дня рождения Репс. Кроме того, все они в один голос заявили, что не помнят, чтобы получали такое письмо.