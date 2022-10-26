Обращаются ли к министрам Центристской партии в официальных приглашениях «Дорогой друг»? Именно такой вопрос государственный обвинитель Денис Часовских задал бывшему министру экономики Таави Аасу (Центристская партия) на процессе по делу бывшего министра образования Майлис Репс в Харьюском уездном суде во вторник.
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Таинственное приглашение от министра, о котором никто не помнит
Таинственное приглашение от министра, о котором никто не помнит
Уже несколько слушаний подряд прокурор показывает свидетелям, вызванным защитой, приглашение в ресторан Mon Repos в Кадриорге на празднование начала нового года своей жизни и календарного Нового года, отправленное по электронной почте от имени министра образования Майлис Репс.
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