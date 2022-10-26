Глава Elektrilevi: установите солнечные батареи и не подсоединяйтесь к общей сети

Жизнь становится все более и более электроцентричной, но электричество нужно экономить; во многих областях Эстонии электричества не хватает, но и увеличить поизводство невозможно из-за ограниченных возможностей сети. Руководитель Elektrilevi Михкель Хярм рассказал о грядущем повышении цен и его причинах.
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Стоимость сетевой платы подскочит в декабре, следующее повышение будет уже в январе, и нет никакой надежды, что процесс остановится. Однако и до значительного повышения цен на электроэнергию можно было увидеть, что большую часть счета за элктроэнергию составляет плата за сеть Elektrilevi, которая оказалась дороже, чем сама электроэнергия. «Это могло быть еще тогда, когда электричество было дешевым», – заявил Михкель Хярм, глава Elektrilevi.
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