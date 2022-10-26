Глава Elektrilevi: установите солнечные батареи и не подсоединяйтесь к общей сети

Стоимость сетевой платы подскочит в декабре, следующее повышение будет уже в январе, и нет никакой надежды, что процесс остановится. Однако и до значительного повышения цен на электроэнергию можно было увидеть, что большую часть счета за элктроэнергию составляет плата за сеть Elektrilevi, которая оказалась дороже, чем сама электроэнергия. «Это могло быть еще тогда, когда электричество было дешевым», – заявил Михкель Хярм, глава Elektrilevi.