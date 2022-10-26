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Вспышка африканской чумы свиней обнаружена в одном из уездов

rus.postimees.ee
Вспышка африканской чумы свиней обнаружена в одном из уездов
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Дикий кабан. Изображение является иллюстративным.
Дикий кабан. Изображение является иллюстративным. Фото: Shutterstock

Департамент сельского хозяйства и продовольствия обнаружил вирус африканской чумы свиней (АЧС) в Пылвамаа. Снова.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Хелен Проммик, вирус АЧС не обнаруживали в Пылвамаа почти четыре года. «В августе в Пылвамаа был обнаружен первый дикий кабан с вирусом АЧС. Однако летняя находка оказалась не последней, в октябре вирус был выявлен у трех живых диких кабанов и у одного мертвого», – рассказала Проммик.

По словам Проммик, эти данные говорят о том, что вирус активно распространяется по Пылвамаа и представляет угрозу для свиноферм.

«Чтобы снизить риск распространения болезни на свинофермах, очень важно сократить численность диких кабанов и соблюдать меры биобезопасности во время охоты. Также важно, чтобы свиноводы последовательно применяли меры биобезопасности и не упускали ни одной возможности уберечь своих животных от болезни».

Всего в этом году Департамент сельского хозяйства и продовольствия выявил АЧС у 50 диких кабанов, в 17 случаях речь шла о вспышке вируса. Активный вирус обнаружен в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Вырумаа. На основании этих данных можно сказать, что все свиноводы по-прежнему подвержены риску.

Проммик отмечает, что и у наших южных соседей ситуация не лучше. «С августа вирус АЧС был обнаружен у четырех диких кабанов в приграничных с Эстонией районах: Валка, Алуксне, Смилтене и Гулбене», – добавила Проммик.

Если вы нашли мертвого кабана, сообщите об этом сюда. На сайте вы можете оставить координаты местонахождения, а также фотографию, которая облегчит поиск кабана. Сообщения также можно оставлять по телефону доверия +372 605 4767. Кабан должен оставаться нетронутым там, где он был найден.

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