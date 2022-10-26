Вспышка африканской чумы свиней обнаружена в одном из уездов

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Хелен Проммик, вирус АЧС не обнаруживали в Пылвамаа почти четыре года. «В августе в Пылвамаа был обнаружен первый дикий кабан с вирусом АЧС. Однако летняя находка оказалась не последней, в октябре вирус был выявлен у трех живых диких кабанов и у одного мертвого», – рассказала Проммик.

По словам Проммик, эти данные говорят о том, что вирус активно распространяется по Пылвамаа и представляет угрозу для свиноферм.

«Чтобы снизить риск распространения болезни на свинофермах, очень важно сократить численность диких кабанов и соблюдать меры биобезопасности во время охоты. Также важно, чтобы свиноводы последовательно применяли меры биобезопасности и не упускали ни одной возможности уберечь своих животных от болезни».

Всего в этом году Департамент сельского хозяйства и продовольствия выявил АЧС у 50 диких кабанов, в 17 случаях речь шла о вспышке вируса. Активный вирус обнаружен в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Вырумаа. На основании этих данных можно сказать, что все свиноводы по-прежнему подвержены риску.

Проммик отмечает, что и у наших южных соседей ситуация не лучше. «С августа вирус АЧС был обнаружен у четырех диких кабанов в приграничных с Эстонией районах: Валка, Алуксне, Смилтене и Гулбене», – добавила Проммик.