Это не первая мобилизация в истории России, но за ней всегда следовали крупные потери, пишет военный историк Урмас Сало.
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УРМАС САЛО ⟩ Как выглядит российская мобилизация в исторической ретроспективе
Как выглядит российская мобилизация в исторической ретроспективе
Мобилизация, объявленная российским диктатором Владимиром Путиным 21 сентября, вызвала в России серьезное замешательство. Хотя Путин и говорил о частичной мобилизации, а министр обороны Сергей Шойгу назвал число мобилизованных в 300 000 человек, предполагается, что мобилизовано будет более миллиона. Нет оснований сомневаться в том, что при необходимости Россия сможет мобилизовать миллион человек или больше, но это однозначно займет много времени.
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