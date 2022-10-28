Пт, 28.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

УРМАС САЛО ⟩ Как выглядит российская мобилизация в исторической ретроспективе

Урмас Сало
, военный историк
Как выглядит российская мобилизация в исторической ретроспективе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Урмас Сало, военный историк.
Урмас Сало, военный историк. Фото: Erakogu

Это не первая мобилизация в истории России, но за ней всегда следовали крупные потери, пишет военный историк Урмас Сало.

Мобилизация, объявленная российским диктатором Владимиром Путиным 21 сентября, вызвала в России серьезное замешательство. Хотя Путин и говорил о частичной мобилизации, а министр обороны Сергей Шойгу назвал число мобилизованных в 300 000 человек, предполагается, что мобилизовано будет более миллиона. Нет оснований сомневаться в том, что при необходимости Россия сможет мобилизовать миллион человек или больше, но это однозначно займет много времени.

У России нет ресурсов, чтобы одновременно принять, вооружить, снабдить и обучить большое число мобилизованных. Военкоматы разослали повестки с большим запасом, но уже понятно, что российская молодежь, а особенно жители больших городов, не хотят «могилизироваться». По тому, как проходит мобилизация, видно, что военкоматы и армия России не были к ней готовы.

Ключевые слова
Наверх