Российский бренд смартфонов ушел из РФ в Эстонию

По данным «Коммерсанта», в 2017 году под брендом Inoi был создан первый смартфон на российской операционной системе Sailfish Mobile (позже переименована в «Аврора»). Бренд планировал поставлять устройства в корпоративный сегмент, но продажи не достигли высоких результатов и бренд решил переключиться на бюджетные Android-смартфоны китайской сборки. Год спустя Inoi стал лидером по поставкам в Россию бюджетных телефонов.

VVP Group начала работу в России в 1993 году. По данным сайта компании, кроме Inoi в ее портфеле также бренды смартфонов Samsung, Nokia, Oppo, Infinix, Xiaomi. Основное юрлицо группы – ООО «Центр Дистрибьюции», по данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас на 100% принадлежит Ирине Сибирцевой, до мая 2021 года бенефициаром был Глеб Сибирцев. Сергей Фомин выступал основным владельцем в 2007-2012 годах. Выручка ООО «Центр Дистрибьюции» в 2021 году составила 4,9 млрд рублей чистая прибыль – 53 млн рублей.

Выручка и прибыль ООО «Иной» в 2021 году составили 749 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. По данным «СПАРК-Интерфакс», 3 октября Фомин купил 100% доли магазина техники Buyon, торговая марка которого зарегистрирована в Эстонии.