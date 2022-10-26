Россия уведомила США о проведении запланированных ежегодных учений своих ядерных сил, сообщил во вторник официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Эти учения проходят на фоне возросшего риска применения ядерного оружия и обвинений Москвы в адрес Украины в создании «грязной бомбы».
Россия начала стратегические учения ядерных сил «Гром»
Россия уведомила США о проведении запланированных ежегодных учений своих ядерных сил, заявили накануне в министерстве обороны США. Учения проходят на фоне возросшего риска применения ядерного оружия и обвинений Москвы в адрес Украины в создании «грязной бомбы».
За ходом учений сил стратегического сдерживания в среду из ситуационного центра наблюдал российский президент Владимир Путин. Он провел тренировку наземных, морских и авиационных сил, которые отработали «задачи нанесения массированного ядерного удара» в ответ на ядерный удар противника.
«Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин наблюдает за ходом учений сил стратегического сдерживания, которые так обеспокоили США.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 26, 2022
Это вторые подобные учения в этом году. Первые прошли за 5 дней до старта спецоперации - 19 февраля pic.twitter.com/EhN9iwSy3i
Путин заслушал доклады министра обороны Сергей Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова.
По полигону Кура на Камчатке из Плесецка были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», с поводной лодки из Баренцева моря - баллистической ракеты «Синева». Использовались два самолета дальней авиации Ту-95МС, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования, пишут «Коммерсант» и Интерфакс.
«Обычные ежегодные учения России»
Официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер во вторник напомнил журналистам, что Россия обязана в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений заранее уведомлять о запусках ракет, способных нести ядерное оружие.
«США были поставлены в известность, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», – сказал Райдер. По его словам, заблаговременное уведомление о начале учений снижает риск ошибки.
Учения российских сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет проходят под кодовым названием «Гром».
Предыдущие учения прошли 19 февраля 2022 года – за пять дней до российского вторжения в Украину. До того два года эти учения не проводились.
Россия потерпела несколько чувствительных поражений в Украине. Путин ранее выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия, в том числе объявляя о частичной мобилизации в стране 21 сентября.
«При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф», – говорил Путин.
В начале октября Россия аннексировала четыре частично оккупированных региона Украины.
В последний несколько дней Шойгу провел серию телефонных разговоров с главами военных ведомств США, Великобритании и Франции, заявляя об угрозе использования «грязной бомбы» (снаряда с радиоактивными элементами) властями Украины. Западные страны называют эти обвинения ложными, как и Киев.
Путин о "грязной бомбе" pic.twitter.com/egXgv9F2AJ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 26, 2022
В среду о «грязной бомбе» сказал и Путин. Посмотрев из ситуационного центра на учения стратегических сил сдерживания, он отправился на встречу с главами делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Там он заявил, что западные страны «накачивают вооружением» Украину и игнорируют заявления Киева, который якобы выражает желание «заполучить ядерное оружие». «Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую грязную бомбу», – добавил Путин.
Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:
«Учения стратегических ядерных сил под названием "Гром", о которых Россия уведомила США 26 октября, можно было бы назвать рутинным мероприятием по проверке боеготовности, если бы не война в Украине.
Такие маневры проводились более-менее регулярно – обычно осенью. "Более-менее" – потому что перед началом войны, например, их не проводили два года.
Пауза должна была продлиться всего один 2020 год, но накануне войны в октябре 2021 года Россия перенесла их на следующий год, не объяснив официально причин. В результате прошлогодний "Гром" провели в феврале, накануне вторжения. Теперь это будет уже второй "Гром" за год.
Как отмечали военные эксперты, в феврале учения были менее масштабными, чем обычно. Тогда пуски межконтинентальных ракет произошли из Баренцева моря на полигон "Кура" на Камчатке.
В 2019 году по полигону "Кура" была выпущена МБР "Ярс" с космодрома "Плесецк", а подлодки Северного и Тихоокеанского флотов обменялись пусками ракет Р-29Р по полигонам "Кура" и "Чижа". В нынешних учениях задача также будет скромнее, чем в 2019 году – сообщается о планах пуска баллистических ракет с космодрома Плесецк и с подводной лодки из акватории Кольского полуострова на тот же самый полигон "Кура".
Однако эти учения происходят в момент, когда во всем мире активно обсуждается реальность ядерного взрыва в Европе. Простого напоминания Владимиром Путиным о наличии в России ядерного оружия хватило, чтобы мир опять стал бояться атомной бомбы.
И на таком фоне ядерные учения, пусть даже рутинные, пусть даже с сокращенной программой пусков все равно только подогреют этот страх».