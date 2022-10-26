Россия начала стратегические учения ядерных сил «Гром»

«США были поставлены в известность, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», – сказал Райдер. По его словам, заблаговременное уведомление о начале учений снижает риск ошибки.

Учения российских сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет проходят под кодовым названием «Гром».

Предыдущие учения прошли 19 февраля 2022 года – за пять дней до российского вторжения в Украину. До того два года эти учения не проводились.

Россия потерпела несколько чувствительных поражений в Украине. Путин ранее выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия, в том числе объявляя о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

«При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф», – говорил Путин.

В начале октября Россия аннексировала четыре частично оккупированных региона Украины.

В последний несколько дней Шойгу провел серию телефонных разговоров с главами военных ведомств США, Великобритании и Франции, заявляя об угрозе использования «грязной бомбы» (снаряда с радиоактивными элементами) властями Украины. Западные страны называют эти обвинения ложными, как и Киев.