Трагедия: спортсмен умер за несколько минут до завершения карьеры

Находившиеся на месте медики немедленно начали оказывать Кардозо экстренную помощь. Через несколько минут прибыла скорая помощь, которая доставила спортсмена в больницу. Матч был остановлен, игроки стали ждать новостей о состоянии Хавьера Кардозо.

К сожалению, вскоре поступила трагичная новость – врачам не удалось спасти игрока. После этого сообщения многие игроки заплакали.

«Весь состав Universitario выражает соболезнования в связи со смертью нашего игрока Хавьера Кардозо. Он был прекрасным товарищем, отличным другом и уникальным человеком. Мы поддержим его семью в этот сложный момент», - написал клуб в своем «Инстаграме».