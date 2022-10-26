С 12:00 по 15:00 ветераны машиностроительного завода провели акцию протеста. Целью протеста является несогласие со сносом советского памятника с именами павших во Второй мировой войне рабочих завода, воевавших на стороне СССР.
Фото и видео ⟩ У завода Вольта прошел митинг: ветераны машиностроительного завода против сноса советского памятника
У завода Вольта прошел митинг: ветераны машиностроительного завода против сноса советского памятника
По словам репортера, находившегося на месте, протестующие не будут против, если памятник перенесут в более подходящее место. Их главное пожелание состояло в том, чтобы сохранить имена, нанесенные на монумент.
По словам ветерана машиностроительного завода Юрия, отдельная табличка с русским текстом на памятнике для них не так важна, как табличка с именами погибших.