Ср, 26.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото и видео ⟩ У завода Вольта прошел митинг: ветераны машиностроительного завода против сноса советского памятника

rus.postimees.ee Мадис Вельтман
,
У завода Вольта прошел митинг: ветераны машиностроительного завода против сноса советского памятника
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

С 12:00 по 15:00 ветераны машиностроительного завода провели акцию протеста. Целью протеста является несогласие со сносом советского памятника с именами павших во Второй мировой войне рабочих завода, воевавших на стороне СССР.

По словам репортера, находившегося на месте, протестующие не будут против, если памятник перенесут в более подходящее место. Их главное пожелание состояло в том, чтобы сохранить имена, нанесенные на монумент.

По словам ветерана машиностроительного завода Юрия, отдельная табличка с русским текстом на памятнике для них не так важна, как табличка с именами погибших.

Ключевые слова
Наверх