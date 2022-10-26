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Каллас: Украина не просила Эстонию отправлять обратно годных к военной службе украинцев

BNS
Каллас: Украина не просила Эстонию отправлять обратно годных к военной службе украинцев
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: IMAGO/Christoph Hardt

Если Эстонская консервативная народная партия (EKRE) предлагает проект, согласно которому нужно собрать годных к военной службе украинцев в Эстонии и отправить их на родину на войну, то по словам премьер-министра Каи Каллас, украинские официальные власти такого запроса не подавали.

По словам Каллас, Эстония обратилась в посольство Украины с вопросом, является ли проблемой то, что украинские мужчины приезжают в Эстонию. «Они говорят, что на самом деле нет такой проблемы, как нехватка воюющих. Они могут заменять людей, часть из них могут отправиться в отпуск», – сказала Каллас на состоявшемся в среду в Рийгикогу инфочасе.

По словам Каллас, посольство Украины следует своим принципам и правилам освобождения украинских мужчин от мобилизации.

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