Если Эстонская консервативная народная партия (EKRE) предлагает проект, согласно которому нужно собрать годных к военной службе украинцев в Эстонии и отправить их на родину на войну, то по словам премьер-министра Каи Каллас, украинские официальные власти такого запроса не подавали.
Каллас: Украина не просила Эстонию отправлять обратно годных к военной службе украинцев
Каллас: Украина не просила Эстонию отправлять обратно годных к военной службе украинцев
По словам Каллас, Эстония обратилась в посольство Украины с вопросом, является ли проблемой то, что украинские мужчины приезжают в Эстонию. «Они говорят, что на самом деле нет такой проблемы, как нехватка воюющих. Они могут заменять людей, часть из них могут отправиться в отпуск», – сказала Каллас на состоявшемся в среду в Рийгикогу инфочасе.
По словам Каллас, посольство Украины следует своим принципам и правилам освобождения украинских мужчин от мобилизации.