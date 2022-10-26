Каллас: Украина не просила Эстонию отправлять обратно годных к военной службе украинцев

По словам Каллас, Эстония обратилась в посольство Украины с вопросом, является ли проблемой то, что украинские мужчины приезжают в Эстонию. «Они говорят, что на самом деле нет такой проблемы, как нехватка воюющих. Они могут заменять людей, часть из них могут отправиться в отпуск», – сказала Каллас на состоявшемся в среду в Рийгикогу инфочасе.