Жуткая трасса забрала шестую жизнь за год

Четвертого июня этого года Лаворель со своим напарником Сезаром Шанель попали в крупную катастрофу. Шанель погиб на месте, получившего тяжелые травмы Лавореля на вертолете доставили в больницу. Они принимали участие в гонках на мотоциклах с коляской, Шанель вел мотоцикл, Лаворель находился в коляске. Поскольку у обоих гонщиков были одинаковые идентификационные значки, поначалу их спутали и сообщили, что погиб Лаворель, а Шанель доставлен в больницу.

В любом случае, путаница разрешилась, но легче от этого не стало. BBC Sport сообщает, что Оливье Лаворель скончался.

Для экипажа это была первая совместная гонка Isle of Man, но оба гонщика были постоянными участниками гонок на мотоциклах с колясками во Франции в классах F1 и F2, они не раз завоевывали места на подиумах.

Помимо французов, также в гонке на мотоциклах с колясками погибли отец и сын Роджер и Брэдли Стоктон. В классе суперспорта в первой же гонке погиб Дэви Морган, а квалификация забрала жизнь Марка Перслоу.

Смерть Оливье Лавореля стала шестой за год на жуткой трассе. Это наибольшее число трагедий с 1970 года.