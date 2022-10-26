В воскресенье, 30 октября, Эстония перешла на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо было перевести на час назад.
Не забыли перевести часы? Эстония перешла на зимнее время
Не забыли перевести часы? Эстония перешла на зимнее время
Переводя стрелки часов назад и переходя на зимнее время, Эстония возвращается к поясному времени. Все государства-члены ЕС переходят на зимнее время, поскольку общая дата и время начала и окончания летнего времени действует на всей территории Европейского союза в интересах единообразного функционирования внутреннего рынка.
Переход на летнее время состоится в 3 часа утра в последнее воскресенье марта, когда стрелки будут переведены на один час вперед.
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