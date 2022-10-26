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В воскресенье Эстония перейдет на зимнее время

rus.postimees.ee
В воскресенье Эстония перейдет на зимнее время
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Фото: Shutterstock

В воскресенье, 30 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо будет перевести на час назад.

Переводя стрелки часов назад и переходя на зимнее время, Эстония возвращается к поясному времени. Все государства-члены ЕС переходят на зимнее время, поскольку общая дата и время начала и окончания летнего времени действует на всей территории Европейского союза в интересах единообразного функционирования внутреннего рынка.

Переход на летнее время состоится в 3 часа утра в последнее воскресенье марта, когда стрелки будут переведены на один час вперед.

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