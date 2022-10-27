ВИДЕО ⟩ Общественность в ярости: на месте исторического парка построят многоэтажки

Парк Санатоориуми – огромная зеленая зона площадью 12 гектаров, расположенная между Tartu Lõunakeskus и зданием полиции. Сегодня сердце защитников природы обливается кровью, потому что город Тарту выделил 3,5 гектара зеленой зоны под застройку. Владельцем земли является одна из крупнейших строительных компаний в Эстонии Nordecon, имеющая планы по строительству жилых домов. Ради сохранения исторического парка сейчас протестуют как молодые активисты, так и пожилые господа и солидные дамы.