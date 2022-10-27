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ВИДЕО ⟩ Общественность в ярости: на месте исторического парка построят многоэтажки

Kuuuurija
Общественность в ярости: на месте исторического парка построят многоэтажки
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Фото: Pilt videost

В Тарту хотят снести исторический парк для того, чтобы построить на его месте многоквартирные дома. Репортер Kuuuurija Кристина Рейманд отправилась выяснить, как такое возможно.

Парк Санатоориуми – огромная зеленая зона площадью 12 гектаров, расположенная между Tartu Lõunakeskus и зданием полиции. Сегодня сердце защитников природы обливается кровью, потому что город Тарту выделил 3,5 гектара зеленой зоны под застройку. Владельцем земли является одна из крупнейших строительных компаний в Эстонии Nordecon, имеющая планы по строительству жилых домов. Ради сохранения исторического парка сейчас протестуют как молодые активисты, так и пожилые господа и солидные дамы.

В начале 2000-х этот участок земли вместе с домом принадлежал семье Каплинских. Кстати, этот красивый, но уже обшарпанный особняк в парке был спроектирован более ста лет назад финским архитектором Вальтером Тооме как дом фольклориста Айно Каллас и первого посла Эстонской Республики в Хельсинки Оскара Калласа.

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