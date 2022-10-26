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Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады за допинг

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Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады за допинг
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Наталья Антюх.
Наталья Антюх. Фото: Matt Slocum

Российская легкоатлетка Наталья Антюх лишена золотой медали летней Олимпиады-2012 в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает zn.ua

Об этом сообщила Независимая организация борьбы с допингом в легкой атлетике (AIU). Решение было принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории за «использование запрещенного вещества или метода».

Кроме того, аннулированы результаты россиянки в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Золото Игр она завоевала в августе.

Стоит отметить, что Антюх уже была признана виновной в нарушении антидопинговых правил в апреле прошлого года по итогам расследования Ричарда Макларена. Тогда были аннулированы ее результаты с лета 2013 года по декабрь 2015-го.

41-летняя Наталья Антюх завершила карьеру в феврале 2017 года. Она завоевала золото Лондона-2012 в беге на 400 метров с барьерами.

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