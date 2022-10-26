Российская легкоатлетка Наталья Антюх лишена золотой медали летней Олимпиады-2012 в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает zn.ua.
Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады за допинг
Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады за допинг
Об этом сообщила Независимая организация борьбы с допингом в легкой атлетике (AIU). Решение было принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории за «использование запрещенного вещества или метода».
Кроме того, аннулированы результаты россиянки в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Золото Игр она завоевала в августе.
Стоит отметить, что Антюх уже была признана виновной в нарушении антидопинговых правил в апреле прошлого года по итогам расследования Ричарда Макларена. Тогда были аннулированы ее результаты с лета 2013 года по декабрь 2015-го.
41-летняя Наталья Антюх завершила карьеру в феврале 2017 года. Она завоевала золото Лондона-2012 в беге на 400 метров с барьерами.
Ключевые слова