Eesti Gaas снизит цену гибкого пакета для домашних потребителей более чем на треть

С декабря Eesti Gaas снизит цену на природный газ на 35 процентов, до 1,85 евро за кубометр, но в октябре-ноябре потребителю все еще придется платить по 2,85 евро за кубометр газа. Пакеты с фиксированной ценой пока не предлагаются, но ранее компания все же обещала выйти с ними на рынок.

На своем сайте Eesti Gaas пишет, что гибкий пакет по своей природе является промежуточным между фиксированной и биржевой ценой, где цена не способствует колебаниям каждой биржи, а меняется реже, тем самым обеспечивая большую стабильность. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену с уведомлением за 30 дней.

В Европе избыток предложения СПГ привел к снижению биржевой цены на природный газ, которая на этой неделе упала ниже 100 евро за мегаватт-час впервые с тех пор, как летом Россия начала сокращать поставки. По сравнению с августовскими пиковыси ценами, сейчас цена уже упала более чем в три раза.

Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик вчера заявил, что поставки СПГ в Европу находятся на высоком уровне, а потребление газа снизилось. «Бензобаки полные, а излишки девать некуда. Один из немногих способов увеличить спрос и достичь баланса на газовом рынке – использовать газ для производства электроэнергии, поэтому цена на газ уже упала настолько, что может конкурировать с угольными электростанциями», – сказал он.