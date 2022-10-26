Коллектив Нарвской Кренгольмской гимназии заступился за своего директора

«Мы возмущены решением Нарвской городской управы от 25.10.2022 о расторжении с сегодняшнего дня трудового договора с директором Нарвской Кренгольмской гимназии Ириной Янович», – говорится в открытом письме.

Ирина Янович была назначена на должность директора в 2018 году по открытому конкурсу, проведенному правительством города. Коллеги говорят, что за четыре года директор не получил ни уведомления, ни предупреждения от города или Министерства образования о несоответствии должности. Ежегодные проверки также проводились Нарвским отделом культуры, в ходе которых не было вынесено никаких замечаний относительно образования директора гимназии.

Результаты государственного надзора, проведенного в 2022 году, вызвали непонимание у всего коллектива. В ходе наблюдения выяснилось, что квалификация директора не соответствует требованиям: высшее педагогическое образование директора не соответствует степени магистра. В устной беседе с чиновником было предложено поступить в магистратуру, чтобы исполнить намеченный судебный приказ.

Директор, получив предварительные результаты государственного надзора, устанавливавшего срок получения степени магистра 01.09.2022 (само по себе это было нереально), летом 2022 года поступила в магистратуру Нарвского колледжа Тартуского университета. 28 сентября Ирина Янович направила в Департамент культуры окончательный вариант выполнения предписаний, в котором были отражены и согласованы все пункты. Тем не менее, на основании решения министра образования, пункт о несоответствии директора квалификационным требованиям не был учтен как унифицированный пункт.