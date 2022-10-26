Коллектив Нарвской Кренгольмской гимназии написал открытое письмо в связи с решением городской управы Нарвы уволить с поста директора Ирину Янович.
Коллектив Нарвской Кренгольмской гимназии заступился за своего директора
«Мы возмущены решением Нарвской городской управы от 25.10.2022 о расторжении с сегодняшнего дня трудового договора с директором Нарвской Кренгольмской гимназии Ириной Янович», – говорится в открытом письме.
Ирина Янович была назначена на должность директора в 2018 году по открытому конкурсу, проведенному правительством города. Коллеги говорят, что за четыре года директор не получил ни уведомления, ни предупреждения от города или Министерства образования о несоответствии должности. Ежегодные проверки также проводились Нарвским отделом культуры, в ходе которых не было вынесено никаких замечаний относительно образования директора гимназии.
Результаты государственного надзора, проведенного в 2022 году, вызвали непонимание у всего коллектива. В ходе наблюдения выяснилось, что квалификация директора не соответствует требованиям: высшее педагогическое образование директора не соответствует степени магистра. В устной беседе с чиновником было предложено поступить в магистратуру, чтобы исполнить намеченный судебный приказ.
Директор, получив предварительные результаты государственного надзора, устанавливавшего срок получения степени магистра 01.09.2022 (само по себе это было нереально), летом 2022 года поступила в магистратуру Нарвского колледжа Тартуского университета. 28 сентября Ирина Янович направила в Департамент культуры окончательный вариант выполнения предписаний, в котором были отражены и согласованы все пункты. Тем не менее, на основании решения министра образования, пункт о несоответствии директора квалификационным требованиям не был учтен как унифицированный пункт.
«У города была возможность оспорить это решение до 14 ноября, но город нашел единственное решение – экстренное увольнение, – отмечается в открытом письме. – К моменту увольнения, 25.10.2022, никто из администрации города ни с коллективом, ни с родителями не разговаривал. Ирина Янович была вынуждена сама объявить о своем увольнении всему коллективу».
Коллектив гимназии напомнил, что министерство образования в лице министра говорит о том, что педагоги должны повышать квалификацию, владеть эстонским языком на уровне С1, иметь степень магистра. «Они подчеркивают необходимость поддерживать тех, кто хочет получить образование и повысить уровень языка, но при этом немедленно наказывают директора, выполняющего все советы. Деятельность государственного надзора не соответствует задачам, поставленным Министерством образования перед образовательным учреждением», – считают коллеги Янович.
По их мнению, в этом случае (предписание для получения степени магистра) министерство продлевает срок на продолжительность периода обучения. Но только не в случае с Ириной Янович.
Представители гимназии просят пересмотреть решение министра образования и отсрочить срок действия судебного запрета до окончания периода обучения в магистратуре.
«Мы просим вас выступить на переговорах с городскими властями об отмене приказа об увольнении директора Кренгольмской гимназии в Нарве Ирины Янович», – подытожил коллектив Нарвской Кренгольмской гимназии.
Напомним, как вчера сообщала «Актуальная камера», причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра.