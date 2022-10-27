Бывшие военнослужащие элитного подразделения афганской армии стали получать предложения от России отправиться на войну в Украину, ссылаясь на свои источники, сообщает американский журнал Foreign Policy.
Для подписчиков
Россия вербует для войны в Украине бывших афганских солдат
Россия вербует для войны в Украине бывших афганских солдат
Несколько источников в афганских вооруженных силах и службах безопасности сообщили, что почти двадцать лет обучавшиеся американскими и британскими инструкторами военнослужащие могут значительно пополнить армию России, воюющую против Украины.
Ключевые слова