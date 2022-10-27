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Россия вербует для войны в Украине бывших афганских солдат

Foreign Policy / PM
Россия вербует для войны в Украине бывших афганских солдат
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Бойцы афганского спецназа в военном учебном центре в столице Афганистана Кабуле.
Бойцы афганского спецназа в военном учебном центре в столице Афганистана Кабуле. Фото: Sayed Mominzadah/imago-images/Scanpix

Бывшие военнослужащие элитного подразделения афганской армии стали получать предложения от России отправиться на войну в Украину, ссылаясь на свои источники, сообщает американский журнал Foreign Policy.

Несколько источников в афганских вооруженных силах и службах безопасности сообщили, что почти двадцать лет обучавшиеся американскими и британскими инструкторами военнослужащие могут значительно пополнить армию России, воюющую против Украины.

В Афганистане может находиться от 20 000 до 30 000 бывших солдат элитного подразделения афганской армии, которые не сумели эвакуироваться в страны Запада после захвата власти талибами в августе 2021 года. После прихода к власти талибов было эвакуировано всего несколько сотен старших офицеров. Остальные солдаты были вынуждены бежать из страны или скрываться в Афганистане, чтобы избежать ареста и казни.

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