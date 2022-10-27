Россия вербует для войны в Украине бывших афганских солдат

Несколько источников в афганских вооруженных силах и службах безопасности сообщили, что почти двадцать лет обучавшиеся американскими и британскими инструкторами военнослужащие могут значительно пополнить армию России, воюющую против Украины.

В Афганистане может находиться от 20 000 до 30 000 бывших солдат элитного подразделения афганской армии, которые не сумели эвакуироваться в страны Запада после захвата власти талибами в августе 2021 года. После прихода к власти талибов было эвакуировано всего несколько сотен старших офицеров. Остальные солдаты были вынуждены бежать из страны или скрываться в Афганистане, чтобы избежать ареста и казни.