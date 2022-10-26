ССОРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ⟩ Ляэнеметс: если премьер не доверяет министру внутренних дел, это большая проблема

Кандидатуру Коммусаара не поддерживает ни Кая Каллас, ни Государственная канцелярия. Вышел ли он из игры? «Премьер-министр не сказала мне, что она против. Я не понимаю, в чем проблема. Премьер-министр не сказала мне, что ее беспокоит. Я продолжаю ждать. Я уже почти неделю жду, что же это за вопрос», – удивляется Ляэнеметс в разговоре с Postimees.