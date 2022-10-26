Если министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) предпочитает бывшего вице-канцлера Министерства внутренних дел Вейко Коммусаара в качестве нового генерального директора Департамента полиции и погранохраны, то премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отдает предпочтение Эгерту Беличеву. Конфронтация стала острой, так как Ляэнеметс чувствует, что Каллас ему не доверяет.
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ССОРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ⟩ Ляэнеметс: если премьер не доверяет министру внутренних дел, это большая проблема
Ляэнеметс: если премьер не доверяет министру внутренних дел, это большая проблема
Кандидатуру Коммусаара не поддерживает ни Кая Каллас, ни Государственная канцелярия. Вышел ли он из игры? «Премьер-министр не сказала мне, что она против. Я не понимаю, в чем проблема. Премьер-министр не сказала мне, что ее беспокоит. Я продолжаю ждать. Я уже почти неделю жду, что же это за вопрос», – удивляется Ляэнеметс в разговоре с Postimees.