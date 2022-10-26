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ССОРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ⟩ Ляэнеметс: если премьер не доверяет министру внутренних дел, это большая проблема

Мейнхард Пулк
, журналист
Ляэнеметс: если премьер не доверяет министру внутренних дел, это большая проблема
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Фото: Eero Vabamägi

Если министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) предпочитает бывшего вице-канцлера Министерства внутренних дел Вейко Коммусаара в качестве нового генерального директора Департамента полиции и погранохраны, то премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отдает предпочтение Эгерту Беличеву. Конфронтация стала острой, так как Ляэнеметс чувствует, что Каллас ему не доверяет.

Кандидатуру Коммусаара не поддерживает ни Кая Каллас, ни Государственная канцелярия. Вышел ли он из игры? «Премьер-министр не сказала мне, что она против. Я не понимаю, в чем проблема. Премьер-министр не сказала мне, что ее беспокоит. Я продолжаю ждать. Я уже почти неделю жду, что же это за вопрос», – удивляется Ляэнеметс в разговоре с Postimees.

Каллас заявила на Vikerraadio, что хочет сама встретиться со всеми кандидатами. Ляэнеметс относится к этому скептически.

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