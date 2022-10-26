Март Хельме заговорил по-русски: мы не за Украину и не за Россию

А поддержку EKRE он считает отчасти результатом пребывания Мартина Хельме на посту министра, а также видит причину в том, что партия оставалась достаточно нейтральной по отношению к войне: «Мы считаем, что самый лучший выход – это мирный договор, как бы сложно это ни было для обеих сторон – так люди хотя бы не будут погибать. Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир».