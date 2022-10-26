Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в прямом эфире Rus.ERR заявил, что партия с самого начала придерживалась нейтральной линии в разговорах о войне и поддерживает не Украину или Россию, а мир.
Март Хельме заговорил по-русски: мы не за Украину и не за Россию
Тема была поднята, когда в передаче обсуждались рейтинги, и Хельме указал, что русскоязычное население продолжает тянуться к Центристской партии. «Говорят, это наша партия», – пояснил он.
А поддержку EKRE он считает отчасти результатом пребывания Мартина Хельме на посту министра, а также видит причину в том, что партия оставалась достаточно нейтральной по отношению к войне: «Мы считаем, что самый лучший выход – это мирный договор, как бы сложно это ни было для обеих сторон – так люди хотя бы не будут погибать. Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир».
Недавно часть выступления председателя EKRE Мартина Хельме на демонстрации попала в российскую пропагандистскую программу «60 минут», которую ведущий интерпретировал как поддержку со стороны Хельме Путина.
«Я очень четко сказал простую вещь – Европа по колено в энергетическом кризисе, потому что уничтожает собственное производство энергии. В Эстонии этим занимается Кая Каллас (Партия реформ) вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Это очевидно», – объяснял Мартин Хельме Postimees ранее, добавив, что здравомыслящие люди должны знать, что все, что говорит восточный сосед, не имеет значения из-за выдумок.