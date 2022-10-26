«Новости в 7» за 26 октября: «Справимся вместе!», как пережить перебои с электричеством, ЧЭ по боксу и подготовка с Хэллоуину

Сегодня в выпуске:

– Стартовала государственная кампания по энергосбережению «Вместе мы справимся с энергетическим кризисом!». Мы узнали, как и на чем можно сэкономить.

– Короткие новости: про нетрезвых велосипедистов, какое лекарство будет продаваться строго по рецепту и почему в Виймси могут приостановить строительство жилья.

– По информации эстонской электросетевой компании Elering, грядущей зимой потребителям стоит готовится к перебоям в электроснабжении. Как обезопасить себя и своих близких – в нашем материале.

– В конце минувшей недели в спортивном холле «Калев» прошло главное боксерское событие года - чемпионат Эстонии. Наш корреспондент пообщалась со спортсменами и решила развеять стереотипы о том, что бокс – это просто цивилизованная драка.

– С миру по нитке: от нашествия кого страдают жители Сингапура, что изобрели в Дании и о необычной находке шведских археологов.

– Уже совсем скоро, 31 октября, в канун Дня Всех Святых наступит Хэллоуин – «страшно веселый» праздник. Мы узнали как жители столицы собираются его отметить.