Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 октября: «Справимся вместе!», как пережить перебои с электричеством, ЧЭ по боксу и подготовка с Хэллоуину
Сегодня в выпуске:
– Стартовала государственная кампания по энергосбережению «Вместе мы справимся с энергетическим кризисом!». Мы узнали, как и на чем можно сэкономить.
– Короткие новости: про нетрезвых велосипедистов, какое лекарство будет продаваться строго по рецепту и почему в Виймси могут приостановить строительство жилья.
– По информации эстонской электросетевой компании Elering, грядущей зимой потребителям стоит готовится к перебоям в электроснабжении. Как обезопасить себя и своих близких – в нашем материале.
– В конце минувшей недели в спортивном холле «Калев» прошло главное боксерское событие года - чемпионат Эстонии. Наш корреспондент пообщалась со спортсменами и решила развеять стереотипы о том, что бокс – это просто цивилизованная драка.
– С миру по нитке: от нашествия кого страдают жители Сингапура, что изобрели в Дании и о необычной находке шведских археологов.
– Уже совсем скоро, 31 октября, в канун Дня Всех Святых наступит Хэллоуин – «страшно веселый» праздник. Мы узнали как жители столицы собираются его отметить.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 октября.