Рейнсалу: у Эстонии есть боеприпасы для отправки в Украину

«Военная промышленность, в том числе в Америке, осенью начала производить дополнительные боеприпасы. Некоторые страны, которые, вероятно, избегают дополнительной помощи в виде вооружений, рассказывают миф, будто у нас закончились запасы, необходимые для нашей собственной безопасности. В действительности это не так. Это политическая нерешительность, и эту нерешительность надо преодолеть, потому что Россия осуществляет геноцид на Украине», – заявил министр иностранных дел Эстонии.