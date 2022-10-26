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Рейнсалу: у Эстонии есть боеприпасы для отправки в Украину

rus.postimees.ee
Рейнсалу: у Эстонии есть боеприпасы для отправки в Украину
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Ints Kalnins

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Рейнсалу опроверг утверждение, что у Эстонии якобы нет боеприпасов для отправки в Украину, пишет ERR.

«Военная промышленность, в том числе в Америке, осенью начала производить дополнительные боеприпасы. Некоторые страны, которые, вероятно, избегают дополнительной помощи в виде вооружений, рассказывают миф, будто у нас закончились запасы, необходимые для нашей собственной безопасности. В действительности это не так. Это политическая нерешительность, и эту нерешительность надо преодолеть, потому что Россия осуществляет геноцид на Украине», – заявил министр иностранных дел Эстонии.

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