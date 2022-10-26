Если вице-председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что он не на стороне ни Украины, ни России, то заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа (Центристская партия) считает такую позицию совершенно неуместной.
Энн Ээсмаа считает позицию Март Хельме о войне совершенно неуместной
«Честно говоря, только что сделанное заявление моего коллеги Марта Хельме об агрессии России в Украине стало большой неожиданностью. Поскольку он является высокопоставленным политиком, поразительно, что человек, который гораздо более информирован, чем обычные граждане, может сегодня иметь мнение, что он не хочет поддерживать ни одну из сторон конфликта», – сказал Ээсмаа.
По его словам, такая позиция не только непонятна, но и совершенно неуместна. «Тем более, что 18 октября Март Хельме вместе с 87 коллегами, представляющими разные фракции, проголосовал за заявление Рийгикогу, резко осуждающее российскую агрессию. Надеюсь, что это кардинально отличающаяся от прежнего мнения точка зрения Марта Хельме является его личной и не отражает отношение всей его партии EKRE к величайшей трагедии нынешней эпохи», – добавил Ээсмаа.