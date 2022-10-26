Энн Ээсмаа считает позицию Март Хельме о войне совершенно неуместной

«Честно говоря, только что сделанное заявление моего коллеги Марта Хельме об агрессии России в Украине стало большой неожиданностью. Поскольку он является высокопоставленным политиком, поразительно, что человек, который гораздо более информирован, чем обычные граждане, может сегодня иметь мнение, что он не хочет поддерживать ни одну из сторон конфликта», – сказал Ээсмаа.