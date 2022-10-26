Госдума разрешила мобилизовать судимых за тяжкие преступления. Чем и кому это грозит?

Безусловным препятствием для мобилизации остается неснятая и непогашенная судимость еще по 22 статьям УК РФ. Это статьи о преступлениях, связанных с террористическими и экстремистскими действиями, а также о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятелям, захвате власти и вооруженном мятеже.

Кроме того, отправлять на войну нельзя будет судимых за захват заложников, организацию или участие в незаконных вооруженных формированиях, участие в вооруженных конфликтах и военных действиях в целях, противоречащих интересам России. Запрет останется и для тех, у кого есть непогашенная судимость за угон самолета или поезда, а также незаконное обращение с ядерными материалами.

Кого разрешили мобилизовать

Все остальные тяжкие статьи – в том числе «массовая статья» 228 УК РФ о сбыте наркотиков в крупном размере – мобилизовать судимых после вступления поправки в силу больше не помешают. Можно будет мобилизовать и судимых по статьям о незаконном приобретении, сбыте, перемещении и хранении взрывчатки и оружия.

Разрешат отправлять на войну также недавно освободившихся убийц, грабителей, осужденных за разбой и крупные хищения, за возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства (такие преступления считаются тяжкими, если совершены с применением насилия или группой).