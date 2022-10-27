ЕВГЕН ЦЫБУЛЕНКО ⟩ Сформируют ли Россия и Иран «ось зла» XXI века?

Историю российско-персидского межгосударственного диалога нельзя назвать простой: веками Россия предпринимала неоднократные попытки захватить Персию, чтобы «русский солдат вымыл сапоги в Индийском океане». Российская политическая мысль придавала Персии/Ирану важную роль в укреплении континентального влияния России. После Второй мировой войны советские войска были выведены из Ирана только в 1946 году. Это произошло в результате вмешательства США.

На данный момент и Иран, и Россия находятся под гнетом санкций и в международной изоляции. В таких условиях Москва и Тегеран совершили стратегическое сближение: визит Путина в Иран и фактическое заключение контракта о поставках иранских дронов в Россию – свидетельство того, что поиски Россией новых союзников не прошли бесплодно.

В отличии от Китая, Иран готов помогать России оружием, и это способно повлиять на ход войны. Если Россия продолжит наносить массовые удары иранскими беспилотниками по украинской инфраструктуре в холодное время года, это, конечно, не сломит волю украинского народа к сопротивлению, но может сделать положение гражданского населения Украины невыносимым. С высокой вероятностью можно предсказать, что Россия и дальше будет закупать этот вид вооружения, неплохо проявивший себя на практике.

Помогая Украине, Запад может заодно и ослабить азиатские деспотии