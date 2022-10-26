ФОТО ⟩ Придорожная закусочная устанавливает ветряк за миллион евро

Владелец Tikupoiss Урмас Йохансон сказал, что, когда он получил счет за электричество в размере 17 800 евро за декабрь прошлого года, ему было трудно поверить, что энергия стала такой дорогой. В декабре 2020 года счет за электроэнергию составлял 4400 евро. «Мы не можем продать достаточно кофе или приготовить достаточно еды для людей, чтобы оплачивать такие счета. Сразу было понятно, что сейчас нужно что-то менять», – сказал он.