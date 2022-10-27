Дискуссия ⟩ Кылварт – Одинцу: ждем в школах позитивного Лёлика!

– Если уже сейчас перед классом зачастую стоят люди без высшего и среднего специального образования, то кто сменит опытных русских учителей в срочном порядке?

Одинец: – Думаю, что речь идет о единичных случаях, когда в школах работают преподаватели без высшего образования. Конечно, все школы сталкиваются с хронической нехваткой учителей, поэтому и существует система временных трудовых договоров для тех, кто не соответствуют квалификации. Они продолжают работать, потому что их некем заменить.

Кылварт: – И вот с 2024 года подписывать временные трудовые договоры с теми, у кого нет высшего образования, можно будет, а с теми, кто не соответствует языковым требованиям, – нельзя. То есть, требование к образованию педагога становится условным: тут не будет оснований штрафовать, договор можно будет продлевать. По сути, Министерство образования предлагает брать в школы людей без высшего образования, но владеющих языком. И вот они – без методики и соответствующего образования – встанут перед классом.

Мы должны признать, что все учителя не справятся с экзаменом на уровень C1. В свое время и Эдуард говорил, что это нереально. Особенно, если учитывать, что педсостав стареет: 3000 учителей уже сейчас – пенсионного или предпенсионного возраста. По признанию самого министра, в системе на сегодня не хватает 700 учителей.