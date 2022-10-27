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Дискуссия ⟩ Кылварт – Одинцу: ждем в школах позитивного Лёлика!

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Кылварт – Одинцу: ждем в школах позитивного Лёлика!
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  • Одинец: мы сделаем, мы справимся!
  • Кылварт: с 2007 из школ ушло 70% учителей эстонского
  • Одинец: учителя есть, методики работают

Закон о переводе всего образования на эстонский язык успешно прошел первое чтение при поддержке всех фракций, за исключением центристов. Что дальше?

В студии Rus.Postimees разгорелась дикуссия. В ней приняли участие мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт и парламентарий, генеральный секретарь Социал-Демократической партии Эдуард Одинец. Смотрите повтор!

Цитируем концовку и начало беседы:

– Наши новые украинские жители удивляются, что в русских школах в начальных классах предлагается только два урока эстонского – бесплатно, и еще один – платно. У них вопрос: можно ли выучить с таким подходом эстонский?

Одинец: – В школах Эстонии эстонский – платно? В этом вопросе нужно разбираться! Дайте мне контакты!

Кылварт: – Что там разбираться? Все очень просто. Эстонское государство на протяжении 30 лет в начальной школе русским детям предлагало два урока эстонского в неделю (по 45 мин), или шесть часов в месяц. Дополнительный, третий урок, который проводится за деньги, – это попытка школ найти возможность научить детей эстонскому. Так что не надо делать большие глаза и удивляться, как же так получилось. Просто система так выстроена.

Напомню еще одну цифру.

Начиная с 2007 по 2021/22 год количество учителей эстонского языка сократилось в системе образования практически на 70%. И это ничем не восполняется.

Спрашивается, а как учителя будут учить эстонский на уровень С1 (данное требование установлено в новом законе прим.ред.)? И на это есть ответ – анализ госконтролера: в Эстонии абсолютно не систематизирована работа по подготовке специалистов, обучающих детей.

Одинец: – Есть учителя! Они работают и востребованы. Есть методики!

Практикуются разные варианты обучения эстонскому языку, в том числе без учителя. Государство вкладывает в этот процесс огромные средства!

Не нужно опять и опять повторять, как у нас все плохо: «Лёлик, все пропало!» («Шеф, всё пропало! Всё пропало!» – оригинальная цитата из кинофильма «Бриллиантовая рука»прим. ред.). Я отношусь ко всему, что происходит в нашем обществе, с позитивной точки зрения: мы сделаем, мы справимся! Наши дети справятся! Они ничем не хуже детей в других странах мира, которые справляются. Наши учителя справятся! И наше государство справится! Я вижу конкретные шаги, конкретные планы, подкрепленные конкретными финансами. Отношусь к переводу на эстонский довольно оптимистично.

Кылварт: – Я с удовольствием приглашу позитивного Лёлика к тем самым детям, родителям и учителям – с этими же лозунгами вместо реальных планов.

С чем мы пришли к очередной реформе? Учителя и школы прошли через два сумасшедших года ковида. Сейчас столичные школы пытаются абсорбировать огромное количество беженцев, и тут они вдруг понимают, что оказались на пороге очередной реформы. И я абсолютно согласен с Эдуардом в том, что школам спокойной жизни не дадут!

Одинец: – Я не сказал, что не дадут. Я имел в виду, что спокойной жизни быть не может. Готов прийти к любым детям, учителям и родителям!

Кылварт: – Хорошо бы, что вы к ним еще пришли в качестве учителя эстонского языка (по образованию Одинец преподаватель эстонскогоприм. ред.)!

Одинец: – Замечательно!

– Можно ли успеть перевести все детские сады и часть начальной школы на эстонский за полтора года?

Одинец: – Можно, если постараться: предусмотреть для этого все необходимые меры и серьезно отнестись к подготовительному процессу. Можно, если есть желание у самих детсадов, родителей и детей.

Кылварт: – Все последние 30 лет мы пытаемся решать системные проблемы общими словами и не очень-то далеко в этом ушли.

К сожалению, от желания родителей и руководства детских садов зависеть ничего не будет.

Начиная с 2024 года образование в детских садах должно быть 100-процентно переведено на эстонский. С 2024/25 учебного года на эстонский также переходят первые и четвертые классы. Речь идет и том, что с начала 2024 года изменятся квалификационные требования к учителям.

Все учителя должны будут владеть категорией С1 (закон также предусматривает увеличение верхней планки штрафов с 640 до 9600 европрим.ред.).

Это значит, что, согласно оценкам Министерства образования, 2300 учителей на сегодня не соответствуют квалификационным требованиям, которые вступят в силу с 2024 года.

Одинец: – Уточню, что не все учителя должны с 2024 года знать эстонский на С1. Это касается только тех, кто будет преподавать на эстонском языке.

Кылварт: – Это все ваша интерпретация! В законопроекте не оговаривается, учителей каких классов это коснется, а каких нет. Там черным по белому прописано: с 2024 года вступают в силу новые квалификационные требования – уровень С1. Кроме того, в пояснении к документу большое внимание уделяется системе надзора, а именно – усилению контроля и увеличению штрафов в 15 раз. По мнению авторов законопроекта, это позволит мотивировать учителей учить эстонский.

– Если уже сейчас перед классом зачастую стоят люди без высшего и среднего специального образования, то кто сменит опытных русских учителей в срочном порядке?

Одинец: – Думаю, что речь идет о единичных случаях, когда в школах работают преподаватели без высшего образования. Конечно, все школы сталкиваются с хронической нехваткой учителей, поэтому и существует система временных трудовых договоров для тех, кто не соответствуют квалификации. Они продолжают работать, потому что их некем заменить.

Кылварт: – И вот с 2024 года подписывать временные трудовые договоры с теми, у кого нет высшего образования, можно будет, а с теми, кто не соответствует языковым требованиям, – нельзя. То есть, требование к образованию педагога становится условным: тут не будет оснований штрафовать, договор можно будет продлевать. По сути, Министерство образования предлагает брать в школы людей без высшего образования, но владеющих языком. И вот они – без методики и соответствующего образования – встанут перед классом.

Мы должны признать, что все учителя не справятся с экзаменом на уровень C1. В свое время и Эдуард говорил, что это нереально. Особенно, если учитывать, что педсостав стареет: 3000 учителей уже сейчас – пенсионного или предпенсионного возраста. По признанию самого министра, в системе на сегодня не хватает 700 учителей.

Несложная арифметика показывает, что к 2030 году потребуется порядка 4000 тысяч учителей. И это при условии, что все остальные учителя продолжат работать в школах.

Одинец: – Согласен с такой постановкой проблемы. Она поднималась на всех уровнях. Сейчас уже есть специальный правительственный план, как обеспечить за оставшиеся 8 лет плавный переход на эстонский язык обучения.

Предусмотрены огромные средства, создан большой список мер.

Это дополнительные места в университетах, специальные мотивационные пакеты, средства на переобучение, программы стипендий, подъемные деньги на случай переезда в регионы за пределами Таллинна, повышение коэффициентов зарплат для учителей Ида-Вирумаа (педагогам Ида-Вирумаа обещаны зарплаты по 3000 евро и жильеприм. ред.).

Хотел бы спросить у Таллинна, а что было сделано в столице для того, чтобы помочь государству в переходе на эстонский язык обучения?

Кылварт: – Вернусь к началу разговора. Количество учителей в системе образования – это ключевая проблема. Не будет учителей, некому будет предавать!

Припоминаю, что еще год назад уважаемый Эдуард говорил в одном из интервью, что полный переход на эстонский к 2025 году, как это предполагал прошлый министр, не-воз-мо-жен, потому что нужно найти примерно 5000 новых учителей на пустующие места. Об этом вы говорили, находясь в оппозиции. Попав в правительство, буквально за год, эта же проблема вдруг у вас нашла свое решение.

Как вы помните, еще в минувшем году был сделан критический отчет по состоянию высшего образования в Эстонии: сокращается количество студентов, в том числе будущих учителей. А это база для создания учительского ресурса! И вот с этим мы подходим к новой реформе.

Одинец: – Я не отказываюсь от своих слов. Проблема есть! Но я говорил и том, что нужен четкий, понятный, подкрепленный деньгами план, который позволит найти недостающих учителей. И сейчас он у правительства есть!

В бюджетах на будущие годы предусмотрены десятки миллионов евро, которые будут влиты в систему подготовки учителей. Кроме того, в законе прописан целый набор исключений. Речь идет о возможности ходатайствовать перед правительством об исключениях для определенных школ и классов.

Кылварт: – Недавно университеты дали четкий комментарий. Поступившее дополнительное финансирование будет использовано для покрытия имеющихся дыр в бюджетах вузов.

Одинец: – У правительства предусмотрены эти средства, просто договоры с университетами, пока нет утвержденного госбюджета, еще не заключены.

Кылварт: – Эдуард, вы знаете не хуже меня, что даже если этот план имеет финансовое покрытие, 5000 учителей физически взять неоткуда.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: учеба на эстонском – просто и быстро? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: учеба на эстонском – просто и быстро? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Postimees
  • Можно ли успеть перевести всю начальную школу и детсады на эстонский за полтора года?
  • Если уже сейчас перед классом зачастую стоят люди без среднего образования, то кто сменит опытных русских учителей в срочном порядке?
  • Педагогам Ида-Вирумаа, преподающим на эстонском, обещаны зарплаты по 3000 евро и квартиры. Что ждет Таллинн?
  • Если школа окажется перед фактом, что учителей нет. Что дальше?
  • Дойдет ли дело многотысячных штрафов учителям предпенсионного возраста? Закон предусматривает увеличение верхней планки с 640 до 9600 евро. 
  • Есть ли четкое представление, как можно решить проблему перехода на эстонский?
  • Удастся ли Эстонии избежать латвийского сценария, когда преподавание на латышском зачастую ведется лишь для галочки?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

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