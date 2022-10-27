Закон о переводе всего образования на эстонский язык успешно прошел первое чтение при поддержке всех фракций, за исключением центристов. Что дальше?
Студия Postimees: учеба на эстонском – просто и быстро?
11:00
Студия Postimees: учеба на эстонском – просто и быстро?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт и парламентарий, генеральный секретарь Социал-Демократической партии Эдуард Одинец. Смотрите дискуссию в 11:00!
- Можно ли успеть перевести всю начальную школу и детсады на эстонский за полтора года?
- Если уже сейчас перед классом зачастую стоят люди без среднего образования, то кто сменит опытных русских учителей в срочном порядке?
- Педагогам Ида-Вирумаа, преподающим на эстонском, обещаны зарплаты по 3000 евро и квартиры. Что ждет Таллинн?
- Если школа окажется перед фактом, что учителей нет. Что дальше?
- Дойдет ли дело многотысячных штрафов учителям предпенсионного возраста? Закон предусматривает увеличение верхней планки с 640 до 9600 евро.
- Есть ли четкое представление, как можно решить проблему перехода на эстонский?
- Удастся ли Эстонии избежать латвийского сценария, когда преподавание на латышском зачастую ведется лишь для галочки?
Ключевые слова