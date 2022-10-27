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Студия Postimees: учеба на эстонском – просто и быстро?

11:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: учеба на эстонском – просто и быстро?
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Закон о переводе всего образования на эстонский язык успешно прошел первое чтение при поддержке всех фракций, за исключением центристов. Что дальше?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт и парламентарий, генеральный секретарь Социал-Демократической партии Эдуард Одинец. Смотрите дискуссию в 11:00!

  • Можно ли успеть перевести всю начальную школу и детсады на эстонский за полтора года?
  • Если уже сейчас перед классом зачастую стоят люди без среднего образования, то кто сменит опытных русских учителей в срочном порядке?
  • Педагогам Ида-Вирумаа, преподающим на эстонском, обещаны зарплаты по 3000 евро и квартиры. Что ждет Таллинн?
  • Если школа окажется перед фактом, что учителей нет. Что дальше?
  • Дойдет ли дело многотысячных штрафов учителям предпенсионного возраста? Закон предусматривает увеличение верхней планки с 640 до 9600 евро. 
  • Есть ли четкое представление, как можно решить проблему перехода на эстонский?
  • Удастся ли Эстонии избежать латвийского сценария, когда преподавание на латышском зачастую ведется лишь для галочки?
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