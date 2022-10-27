Отказ от поддержки Украины – это и есть поддержка российской агрессии. Если бы Россия вела войну с Китаем, то это были бы равнозначные соперники, и от этого можно было бы теоретически отстраниться. Но если ядерная держава нападает на мирного соседа, который во много раз его меньше, будь то Украина, Польша, Финляндия или Эстония, то молчание или отказ от защиты жертвы – это и есть поддержка агрессора.

Это как, образно говоря, стоять на улице и спокойно смотреть, как бойцовская собака нападает на маленького ребенка. Зачем звать на помощь? Это внутреннее дело собаки и ребенка.

Если не вмешаться, то бойцовская собака в конце концов перегрызет ребенку горло, но это будет и правильно, так как бойцовские собаки – это не просто одна опасная порода животного, а это цивилизация! Им все позволено.

В мире Хельме и маленький ребенок тоже не так уж невинен: из него может вырасти проститутка, которая станет распространять заразные болезни. Кто готов принять яд и сказать, что этого не будет? Лучше уж сразу не защищать его от собаки.