Март Хельме соврал, когда сказал в интервью ERR, что не поддерживает в войне ни Россию, ни Украину. Украину он действительно не поддерживал, но активно поддерживал путинскую Россию, пишет член Партии реформ Евгений Криштафович.
Евгений Криштафович ⟩ Хельме хочет быть большим путинистом, чем вся Центристская партия
Отказ от поддержки Украины – это и есть поддержка российской агрессии. Если бы Россия вела войну с Китаем, то это были бы равнозначные соперники, и от этого можно было бы теоретически отстраниться. Но если ядерная держава нападает на мирного соседа, который во много раз его меньше, будь то Украина, Польша, Финляндия или Эстония, то молчание или отказ от защиты жертвы – это и есть поддержка агрессора.
Это как, образно говоря, стоять на улице и спокойно смотреть, как бойцовская собака нападает на маленького ребенка. Зачем звать на помощь? Это внутреннее дело собаки и ребенка.
Если не вмешаться, то бойцовская собака в конце концов перегрызет ребенку горло, но это будет и правильно, так как бойцовские собаки – это не просто одна опасная порода животного, а это цивилизация! Им все позволено.
В мире Хельме и маленький ребенок тоже не так уж невинен: из него может вырасти проститутка, которая станет распространять заразные болезни. Кто готов принять яд и сказать, что этого не будет? Лучше уж сразу не защищать его от собаки.
Бешеная собака Путин, если его не остановить, уничтожит Украину и после этого обязательно выберет новую жертву, которой с большой вероятностью может стать Эстония. Если на башню Длинный Герман действительно повесят губернский флаг, как некоторые, называющие себя «национал-консерваторами» товарищи уже сейчас открыто мечтают, то Путину понадобится здесь и генерал-губернатор. Видимо, Хельме просто думает о будущем.
В предвыборной борьбе за русские голоса Марту Хельме надо быть большим путинистом, чем Кылварт и Яна Тоом. Это только на первый взгляд кажется трудной задачей, но это не сложнее, чем перевести на эстонский язык «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса. Старый партиец справится и с тем, и с другим.
Да, вначале Хельме, представляющий тезисы Путина, будет выглядеть, как поддерживающий нацистов еврей в гетто. Но не будем забывать, что и Сависаар был когда-то председателем Народного фронта! А в конце своей карьеры он стал для всех путинистов их любимым политиком в Эстонии. Это место сейчас вакантно.
Даже Кылварта заставили однажды нацепить сине-желтую ленту, когда он давал интервью в Terevisioon. Конечно, он ее тут же снял, как только вышел из студии, и был заметно раздражен, когда журналист спросил про эту ленту. Но Март Хельме ни разу не дал замазать себя украинской символикой. Избирателям-путинистам его принципиальное поведение, наверное, нравится.
Эстонскому избирателю, если он хочет сделать информированный выбор, стоит очень внимательно слушать публичные выступления Хельме на русском. Потому что там Хельме – он сам. Он выступает, как парторг на совхозном политсобрании, как будто вернулась его молодость. Там он себя не сдерживает.