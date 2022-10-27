Фото ⟩ Пожар и взрыв газового баллона: от хозяйственной постройки остался лишь пепел

По словам очевидцев, огонь распространялся очень быстро, но прибывшим на место происшествия спасателям все-таки удалось уберечь от возгорания два находящихся рядом жилых дома. «Странно то, как быстро распространялся огонь. Сначала был слышен хлопок, вероятно, это было связано с повреждением газового баллона или электросистемы», – сказал проживающий поблизости мужчина. По его словам, расположенные сбоку здания электрический щит и столб уличного освещения во время пожара стали искрить, из-за чего в этом районе временно отключили электричество.

Пожар на улице Парги в Эльва. Фото: Erakogu

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тийт Пийскоппель подтвердил, что в здании действительно взорвался газовый баллон. «К счастью, никто не пострадал, спасатели проникли в помещение и убедились, что там никого нет», – прокомментировал Пийскоппель.

Пожар на улице Парги в Эльва. Фото: Erakogu

Еще один очевидец пожара рассказал, что из-за распространяющегося дыма детям на близлежащем стадионе посоветовали завершить футбольную тренировку. «Незадолго до 17:00, когда я повез ребенка на тренировку, там еще все было спокойно. А когда через 20 минут я поехал обратно, здание уже горело открытым огнем», – описал он.

Пожар на улице Парги в Эльва. Фото: Erakogu